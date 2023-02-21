行政院人權處：借鏡韓國 讓威權統治真相儘早公開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北21日電）行政院人權及轉型正義處今天舉辦「借鏡韓國」座談會，人權處表示，台韓兩國的真相調查與揭露之路值得互相參照學習，以設計更符合台灣脈絡的真相調查制度，讓威權統治歷史真相儘早公開。

行政院人權處今天與知韓文化協會、國家人權委員會及二二八事件紀念基金會共同舉辦「借鏡韓國─韓國真相和解委員會重新出發給台灣的啟示」座談會，邀請韓國「為求真相和解之過去史整理委員會」前委員長鄭根埴分享韓國自2020年起再度開展官方人權侵害歷史真相調查的背景及推動經驗。

鄭根埴提到，韓國社會因韓戰傷亡慘重，戰後也曾發生數度憲政秩序中斷、實施威權獨裁體制的經歷，因此，民主化後的社會強烈支持推動轉型正義，為受害者發掘真相、進行賠償，政府制定多項法案分別處理殖民、冷戰或威權統治3段時期重大事件，如「濟州43事件」、「光州5.18事件」、「老斤里事件」及其他人權侵害案例。

鄭根埴指出，韓國曾於2005年至2010年間參考各國「真相委員會」制度，制定「真相和解法」及成立獨立機構「為求真相和解之過去史整理委員會」以查明歷史真相、認定受難者身分。

鄭根埴說，委員會2010年任滿解散後，因為仍有未能查明真相的案件，韓國社會廣泛重視人權價值，2020年修法重啟委員會運作，調查不同時期的案件，近期調查成果如「兄弟福祉院」、「仙甘之家」等收容機構人權侵害案件，揭露威權時期當局對社會底層、身心障礙者等群體的迫害行為及暴力態樣。

鄭根埴強調，東亞各國的威權統治都造成嚴重人權侵害及威權遺緒，必須透過落實轉型正義才能克服，並守護民主自由。他提醒，轉型正義涉及歷史學、法學及社會科學等學科的專業，需要積極推動跨領域研究、整合成果，才能儘可能還原歷史真相，希望台韓未來合作相關研究。

與談人、國史館館長陳儀深回應指出，台灣與韓國都深受冷戰對東亞社會的影響脈絡，但各自的威權統治歷史、面對方式有差異，兩國也都尚未走完轉型正義、處理人權侵害遺緒的路途，期許各界合力充實兩國的比較研究。

另一位與談人、行政院推動轉型正義會報委員葉虹靈分享促轉會過去4年運作期間的成果，她指出，台灣轉型正義工作更集中在威權統治當局的政治性不法行為。

行政院人權處表示，台韓兩國的真相調查與揭露之路值得互相參照學習，以設計更符合台灣脈絡的真相調查制度，使威權統治歷史真相儘早公開。（編輯：林興盟）1120221