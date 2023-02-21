228在即 蔣萬安再會面受難者家屬

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）台北市長蔣萬安今天再與228受難者家屬會面，台北市文化局表示，會面時長約1小時，過程順利平和。

文化局晚間發布新聞稿指出，繼10日拜會徐光、蔣節雲2名受難者家屬後，蔣萬安今天在文化局長蔡詩萍陪同下，再次前往台北二二八紀念館，與受難者家屬曾英峰、廖繼斌見面，傾聽受難者先賢的生命故事並追思致敬。

至於在228前蔣萬安是否還會與受難者家屬見面，據知情人士說，「應該沒有，畢竟也快到了」。

文化局指出，曾英峰的父親曾仲影為著名作曲家、電影導演、電視導演、播音員，228事件發生時，曾仲影在台灣廣播電台擔任閩南語播音員，曾前往台灣省行政長官公署為時任行政長官陳儀錄製演說並擔任台語口譯，事件後卻遭牢獄之災。

曾仲影去年12月過世，因對於台灣音樂文化的貢獻，獲得政府頒贈褒揚令。

曾英峰分享父親的生平經歷，也提到父親在228事件後，變得沉默寡言，甚少提起事件經過及受害過程，即便事件過後，開始正常創作演出時都需先至警局報備。

廖繼斌的祖父廖進平曾在日治時代加入台灣文化協會、台灣民眾黨，與林獻堂、蔣渭水等人共同爭取台灣人的權益；228事件發生時，曾任台灣省政治建設協會幹部，協助事件處理，卻遭軍警逮捕，至此下落不明。

廖繼斌歷任台北市二二八協會理事長、財團法人二二八事件紀念基金會執行長，2011年2月28日二二八國家紀念館正式開館時，兼任館長至2016年9月底卸任。

廖繼斌還分享與三叔廖德雄一同努力為228受難者家屬進行平反的經驗，並提到台北二二八紀念館後續修復且調整常設展內容時，應以更全面客觀的角度論述歷史事件。

文化局指出，今日適逢土地公聖誕日，蔣萬安與受難者家屬會面前，特別前往二二八公園福德宮參拜祈福，並會在228當天出席紀念日活動。（編輯：戴光育）1120221