國民黨：缺蛋漲價 陳吉仲只會開空頭支票

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）台灣出現缺蛋及蛋價上漲的問題，國民黨今天表示，政府提不出解決辦法，行政院副院長鄭文燦視察賣場後，人民還是不知道哪裡可以買到蛋；身為主管機關的農委會主委陳吉仲，也只會宣示毫不實際的空頭支票。

行政院長陳建仁上午接受媒體訪問時表示，會加強橫向調度、延長玉米等進口原物料營業稅減免期間、增加國外雞蛋給加工業者等措施，使民眾受到的影響減輕到最小。

面對缺蛋及蛋價上漲問題，陳吉仲20日曾表示，目前雞蛋每天產量較去年的同期好，如果天氣回穩，禽流感減少，希望2月下旬到3月上旬時，雞蛋可以逐步恢復產量。

國民黨今天上午召開記者會，質疑國內不僅缺蛋問題嚴重，蛋價飆漲也讓升斗小民吃不消，漲幅已經超過3、4成，但政府提不出解決的辦法，只會安排一齣鄭文燦視察賣場、架上有滿滿雞蛋的大戲，但當視察一結束，人民還是不知道哪裡可以買到蛋。

文傳會副主委林家興表示，政府早在2020年4月8日就成立「雞蛋國家隊」，當時陳吉仲還拍宣導影片向大眾喊話不要囤蛋，稱雞蛋不用搶，天天買得到。如今「雞蛋國家隊」已經運作將近3年，雞蛋短缺的問題卻愈來愈嚴重。

林家興說，陳吉仲已經信用破產，曾保證的產量充足不斷跳票，面對今年更嚴重的缺蛋荒，陳吉仲解決蛋荒的對策居然是靠天氣、看天吃飯，那民眾求神拜佛就好，要農委會做什麼。

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國民黨發言人楊智伃則表示，昨天實際走訪台北市10家量販店，發現只有一家買得到蛋，難道政府還要宣稱沒有缺蛋危機嗎，只會內宣不會處理內政的農委會主委，人民還能忍受嗎。

前文傳會主委、國民黨桃園市議員凌濤說，陳吉仲不思解決蛋荒問題，近來一個月卻到南投輔選民進黨立委候選人蔡培慧3次；陳吉仲無力解決缺蛋問題，蔡培慧還要找陳吉仲幫南投農業把脈，質疑蔡培慧是否還值得信賴。（編輯：翟思嘉）1120222