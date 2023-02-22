中東歐融資基金斯洛伐克說明會 當地業者踴躍參與

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（中央社記者林育立柏林22日專電）駐斯洛伐克代表處日前舉辦「中東歐融資基金」說明會，吸引當地業者踴躍參與，斯洛伐克政府對台灣成立基金促進雙邊合作表示感謝。

駐斯洛伐克代表處發布新聞稿，斯洛伐克經濟部21日舉辦台灣中東歐融資基金說明會，吸引許多斯洛伐克業者參加。

斯洛伐克經濟部次長許維茲（Peter Svec）致詞時表示，台灣對斯洛伐克而言是遙遠的市場，但經貿實力有目共睹，具備強大產業基礎和市場潛力，從出席企業人數可知台灣對斯洛伐克業者深具吸引力。

許維茲肯定台灣是值得信賴的夥伴，對台灣成立中東歐融資基金表示謝意，期盼第一筆在斯洛伐克的投資能在今年完成。

駐斯洛伐克代表李南陽指出，中東歐融資基金是繼「中東歐投資基金」後，台灣對中東歐國家的具體支持，凸顯台斯合作已擴大到政府端投資及融資領域的新型態合作。

李南陽期盼斯洛伐克企業在俄烏戰爭、能源危機和通膨的背景下，踴躍申請融資，與台灣企業展開合作，共同擴大事業版圖。

與會斯洛伐克業者隨後針對產業別、新創申請限制等問題踴躍提問，對與台灣合作表達高度興趣。

國家發展委員會為推動與中東歐國家的合作，去年成立規模10億美元（約新台幣305億元）的中東歐融資基金，以有意前往中東歐投資的國內企業、或有意來台設點、與國內企業合資、技術合作、建立供應鏈的中東歐企業為融資對象。（編輯：黃自強/陳惠珍）1120222