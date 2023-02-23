推再生醫療立法 總統：讓生技成為下一個兆元產業

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（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今天表示，會持續推動再生醫療法以及再生醫療製劑條例的立法，讓制度面更加完善。未來政府會多管齊下，讓生技醫療產業不斷地提升競爭力，成為台灣下一個兆元產業。

總統蔡英文上午在總統府接見「111年度傑出生技產業獎」獲獎單位，她在致詞時表示，生技醫療產業是台灣重要的戰略產業，無論是醫學研究技術，或者數位科技能力，台灣都有很好的發展優勢。尤其過去3年多的疫情，更加速國內生醫產業的發展，讓台灣在國際市場上展現了實力。

她說，2021年台灣生醫產業的營業額已突破7000億元，未來政府會持續投入資源，在生技醫療研發以及人才培育上，調整、修正相關的法令，多管齊下，讓人民享受到先進的醫療服務，讓生技醫療產業不斷地提升競爭力，成為台灣下一個兆元產業。

總統表示，去年衛福部成立的智慧醫材辦公室，為人工智慧醫療產品開發提供單一窗口的快速服務，並且協助醫療產業和資通訊產業跨領域合作，加速了國際市場的布局。外界關心的再生醫療法以及再生醫療製劑條例的立法，立法部門也會持續推動，讓制度面更加完善。

總統也藉這個機會，感謝台灣生物產業發展協會長期結合產、學界量能，為台灣生醫產業奠定了穩定基礎。

她恭喜今年獲獎的廠商，不僅在生技醫療領域有卓越的表現，許多廠商也支援防疫工作，是防疫國家隊的重要成員。

總統舉例，像是中化合成生技公司，積極投入抗病毒藥物的研發；列特博生技公司的獨家專利更是提高核酸檢測的質與量。還有偉喬生醫研發出相關抗體與蛋白原料的技術，協助下游廠商生產快篩試劑。

她期待各廠商持續創新研發，讓台灣的生技醫療產業更蓬勃發展，也為人民創造更多的福祉。（編輯：翟思嘉）1120223