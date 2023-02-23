綠白合作 立院召委選舉民進黨9國民黨6民眾黨1席

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸、范正祥、林敬殷台北23日電）立法院今天改選8個常設委員會新會期召委，民進黨團藉由與民眾黨團合作取得9席召委，包含社環委員會的2席；民眾黨團透過抽籤取得教文委員會的1席召委。國民黨團則獲時力立委陳椒華支持，共拿下6席召委。

立法院新會期在2月17日開議，立法院8個常設委員會今天改選新會期召集委員，由於召委可決定委員會議程，因此是朝野黨團的兵家必爭之地。

根據立法院各委員會組織法規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。立法院各委員會召委選舉辦法規定，召委選舉以無記名單記法票選，但經各該委員會全體委員，或經各黨團及未參加黨團的該委員會委員之書面同意，也可以推選方式進行。

根據朝野立委在各委員會的席次比例，包含司法及法制、外交及國防、內政、經濟、財政等5個委員會召委，朝野立委以推舉方式產生；而教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會，則以投票及抽籤方式產生召委。

司法及法制委員會推舉民進黨立委劉建國、國民黨立委謝衣鳯擔任召委；外交及國防委員會推舉民進黨立委蔡適應、國民黨立委江啟臣擔任召委。內政委員會推舉民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委陳玉珍擔任召委。

經濟委員會推舉民進黨立委邱議瑩、國民黨立委呂玉玲擔任召委；財政委員會推舉民進黨立委林楚茵、國民黨立委羅明才擔任召委。

而在教育及文化委員會，民進黨團共有7席、國民黨團4席，再加上民眾黨立委張其祿與無黨籍立委黃國書；召委選舉結果，民進黨立委范雲獲5票、國民黨立委萬美玲獲4票，張其祿則獲民進黨立委支持，取得4票，由范雲先當選第1席召委。萬美玲則與張其祿抽籤，由張其祿當選第2席召委。

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交通委員會方面，民進黨團共有8席、國民黨團4席，再加上時代力量立委邱顯智、陳椒華；召委選舉結果，國民黨立委陳雪生獲陳椒華支持拿下5票，民進黨立委何欣純、許智傑各拿下4票，邱顯智則拿下1票，陳雪生先當選第1席召委。何欣純則禮讓，由許智傑擔任第2席召委。

社會福利及衛生環境委員會，民進黨團共有9席、國民黨團4席，再加上時代力量立委王婉諭、民眾黨立委吳欣盈；召委選舉結果，由於吳欣盈票投民進黨，民進黨立委邱泰源、吳玉琴各拿下5票，國民黨立委林為洲拿下4票，時代力量立委王婉諭拿下1票。由邱泰源、吳玉琴擔任召委。（編輯：楊蘭軒）1120223