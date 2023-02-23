朱立倫：盡快增加兩岸航點 小三通開放陸客試行

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨主席朱立倫今天說，各國觀光客都在快速成長，台灣卻不增反減，對政府是非常大的挑戰；他呼籲政府，盡快增加兩岸航點，以及小三通開放陸客試行，這是台灣政府可以努力的，對岸也說願意配合。

國民黨智庫今日上午召開「國門開，觀光客來了嗎？」記者會，朱立倫表示，台灣觀光產業已經變成「慘」業，觀光消費赤字愈來愈大，國人出國觀光旅遊支出金額，已經遠高於所有國內觀光產業的收入。

朱立倫認為，民眾一直出國觀光，但外國觀光客卻沒來台灣，會產生這樣的情形，是因為台灣觀光競爭力不斷下降，世界排名已從32名降到37名，國際上與台灣競爭的日本、泰國、新加坡，就連不是觀光大國的韓國，近年觀光客都在快速成長，台灣卻不增反減，這是台灣最大的壓力，對政府也是最大的挑戰，因為這牽涉到所有觀光產業的生存。

有關陸客來台的部分，朱立倫呼籲政府趕快增加兩岸航點，小三通的部分可以先試行開放大陸觀光客，透過小三通到金門、馬祖等外島，這是很多金門觀光業者期待的事，讓民眾去得了對岸，對岸的人可以過得來，這是政府應該要趕快努力做的，因為對岸也說隨時願意配合，直接開放。

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朱立倫也說，台灣有好的觀光資源，有最好的軟實力，如中華文化底蘊、以及受到過去西方文化的影響、原住民文化加上各地特色美食，但卻沒有發揮優勢；他認為，改善硬實力、結合軟實力，再加上觀光業者提升，成為「智實力」，讓台灣從危機變轉機。

朱立倫強調，召開記者會就是要凸顯重視民生議題，如何維護觀光產業，讓觀光產業的就業人口有希望與好的未來，這是大家要努力，國民黨立法院黨團，藍營各地方政府，都會將各民生議題當成努力的目標。（編輯：郭無患）1120223