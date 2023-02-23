立院召委選舉綠白再度合作 藍：尊重但十分遺憾

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（中央社記者王揚宇、王承中、郭建伸台北23日電）立法院今天舉行召委選舉，民進黨團與民眾黨團繼第10屆第3會期的召委選舉合作後，這次再度合作，民進黨團共拿下9席召委，民眾黨團則是靠抽籤，在教文委員會拿下1席召委。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，這樣的合作是良性互動，對於選舉結果他認為有80分。國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時則說，台灣民眾黨立法院黨團選擇與民進黨團合作，國民黨團表示尊重，但也十分遺憾。

立法院第10屆第7會期在17日開議，並於今天舉行新會期各委員會召委選舉，而立法院有8個常設委員會，各設有2席召委。

民進黨團與民眾黨團曾於立法院第10屆第3會期召委選舉合作，讓民進黨團在3個委員會有抽第2席召委的機會，但手氣欠佳，全部槓龜，而民眾黨立委邱臣遠當時在民進黨團支持下，當選交通委員會召委。

這次召委選舉，民進黨團與民眾黨團在教育及文化、社會福利與衛生環境委員會合作，讓民眾黨立委張其祿有抽教文委員會召委的機會，最終當選召委；在衛環委員會，民眾黨立委吳欣盈支持民進黨團推出的召委人選，民進黨團因此拿下2席召委。

鄭運鵬受訪指出，民眾黨團及時力黨團在衛環、教文及交通委員會有席次，民進黨團認為有一些空間可以試試看，有沒有可能與國民黨以外的在野黨有合作機會。

鄭運鵬說，在衛環委員會召委選舉部分，很感謝在做月子的吳欣盈特別前來投票，而時力立委王婉諭投給自己，最終民進黨團推派的2席召委人選，共拿到10票，國民黨團推派的召委人選林為洲拿下4票，因此民進黨團拿到2席召委。

是否滿意這次召委選舉結果，鄭運鵬說，「算80分啦」，只是有點小遺憾，因為交通委員會召委選舉，時代力量黨主席、立委陳椒華投給國民黨團推派的召委人選，他予以尊重，只是投給國民黨比較罕見。

曾銘宗則說，此次召委選舉，由於前國民黨立委許淑華當選南投縣長、林奕華就任台北市副市長，國民黨團只剩38席，依照朝野立委在各委員會的席次規劃，可確定掌握的只有5席召委，非常感謝陳椒華的支持，讓國民黨團能多取得1席召委席次。

對於民眾黨團與民進黨團合作，讓民進黨團取得2席衛環委員會召委，曾銘宗指出，衛環委員會關係到勞保年金改革及各項攸關民眾健康的法案，國民黨團原先也努力爭取民眾黨團合作，對於民眾黨團選擇與民進黨團合作，國民黨團表示尊重，但也十分遺憾。

爭取衛環委員會召委失利的國民黨立委林為洲受訪表示，國民黨團與民眾黨團曾經協商，且預期雙方會在召委選舉合作，但聽聞民進黨團總召柯建銘、民進黨立委邱泰源親自拜訪吳欣盈拉票，而吳欣盈今天也現身會議室；從選舉結果顯示，民眾黨團選擇與民進黨團合作，結果令人傻眼，有種真心換絕情的感覺。

媒體詢問是否會影響未來國民黨與民眾黨合作。林為洲坦言，吳欣盈若不出來投票，國民黨團還可以召委抽籤；過去新竹市長高虹安與新竹縣長楊文科互動良好，兩黨合作順暢，認為這次投票不只影響未來立法院互動，彼此互信基礎也蕩然無存。

教文委員會召委選舉結束後，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠接受媒體聯訪表示，教育是國家根本，張其祿是學界出身，因此黨團決定推派他爭取召委職務，也感謝跨黨派的支持，而且今天的籤運不錯。

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至於這次召委選舉，是否拿衛環委員會來換教文委員會；邱臣遠表示，不同政黨有不同目標跟主體性，民眾黨在國會中以最小能量，發揮最大力量，而召委選舉的投票都是集體決策、黨團決議，做最後的確認。

陳椒華則在臉書指出，昨天經黨團討論後，為避免發生執政黨透過抽籤方式取得2席召委，導致無法追究黨政軍高層介入鏡電視執照核發，她將投票支持在野黨擔任召委，而時力立委邱顯智投給自己，以表達政黨獨立自主及對交通安全議題的基本立場。（編輯：蘇志宗）1120223