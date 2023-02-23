更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知
科技

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

核二廠核廢料室外乾貯設施 新北盼台電速修計畫

2023/2/23 13:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府今天表示，能源政策雖是中央權責，地方理當全力配合，核二廠高階核廢料室外乾貯興建計畫，希望中央能儘速修改相關計畫完後，再送市府審查，以妥善安全處理核廢料。

核二廠2號機3月14日將除役，外界憂心缺電問題，新北市長侯友宜今天主持自強國小太陽能光電球場啟用典禮；他接受聯訪時媒體詢問，能源政策雖是中央權責，地方政府有無施力點，以更積極的態度協助處理核廢料，解決國家整體電力困境。

侯友宜說，地方政府理當全力配合中央的能源政策，目前第二核能電廠的乾貯設施興建計畫，正由中央修改計畫中，盼中央修改完後，再送新北市政府審查。因核能安全很重要，中央必須面對如何安全與妥善處理核廢料，地方政府一定全力協助。

新北市核能安全監督委員會2月14日曾發布新聞表示，核二廠2號機今年3月14日將停機，是台電依「核子反應器設施管制法」規定，提出除役申請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北核安會表示，至於台電公司申請核二廠高階核廢料室外乾貯興建計畫，新北市府是依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，要求台電於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫，提報市府審查。

核安會說，經市府審查並請台電改善缺失，但台電都未能補正改善。新北市府環保局也多次與台電溝通，民國108年10月再告知台電應提出符合法規及專業審查意見的補正計畫，但台電仍未申請重新送審。（編輯：李錫璋）1120223

#台電公司
#核二廠
#侯友宜
侯友宜
傳國民黨徵召選總統 侯友宜：最關心拚市政傳徵召侯友宜選總統 國民黨：純屬臆測
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族