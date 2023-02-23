核二廠核廢料室外乾貯設施 新北盼台電速修計畫

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府今天表示，能源政策雖是中央權責，地方理當全力配合，核二廠高階核廢料室外乾貯興建計畫，希望中央能儘速修改相關計畫完後，再送市府審查，以妥善安全處理核廢料。

核二廠2號機3月14日將除役，外界憂心缺電問題，新北市長侯友宜今天主持自強國小太陽能光電球場啟用典禮；他接受聯訪時媒體詢問，能源政策雖是中央權責，地方政府有無施力點，以更積極的態度協助處理核廢料，解決國家整體電力困境。

侯友宜說，地方政府理當全力配合中央的能源政策，目前第二核能電廠的乾貯設施興建計畫，正由中央修改計畫中，盼中央修改完後，再送新北市政府審查。因核能安全很重要，中央必須面對如何安全與妥善處理核廢料，地方政府一定全力協助。

新北市核能安全監督委員會2月14日曾發布新聞表示，核二廠2號機今年3月14日將停機，是台電依「核子反應器設施管制法」規定，提出除役申請。

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新北核安會表示，至於台電公司申請核二廠高階核廢料室外乾貯興建計畫，新北市府是依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，要求台電於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫，提報市府審查。

核安會說，經市府審查並請台電改善缺失，但台電都未能補正改善。新北市府環保局也多次與台電溝通，民國108年10月再告知台電應提出符合法規及專業審查意見的補正計畫，但台電仍未申請重新送審。（編輯：李錫璋）1120223