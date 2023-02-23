民進黨質疑有2棟豪宅 林明溱：準備提告

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（中央社記者葉素萍、蕭博陽台北23日電）民進黨今天表示，國民黨南投縣立委補選候選人林明溱豪宅是2棟，不是1棟；2017年時，豪宅附近用地還是工業用地，但經林明溱縣府地目變更，成為住宅用地，2018年林明溱選連任時，營造廠商捐給林明溱50萬政治獻金。

林明溱今天接受媒體聯訪時說，另一棟是大兒子夫妻工作20年辦房貸自購。民進黨一再抹黑他買房，若認為違法，可請檢調單位調查，不要只會抹黑，他準備提告南投縣議員沈夙崢不實言論意圖使人不當選。

民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員蔡銘軒及沈夙崢今天召開記者會質疑林明溱說謊；張志豪表示，林明溱對外聲稱豪宅是利用選舉補助款購買，而且只買1棟，並堅稱是平價豪宅，但民進黨發現，這棟豪宅隔壁也是林家的，就是大兒子林儒宏所有。

張志豪指出，各界質疑豪宅時，林明溱說是用選舉補助款捐給兒子760萬元，貸款1500萬元，「請問另一棟2300萬豪宅，這2棟豪宅價值共4600萬，錢從哪裡來？」

民進黨提出4大疑問，第一，依據「林儒彬說父親以他之名買土地，購地金額是958萬元」，請問林明溱父子幾年幾月幾日購置建土地，是不是低價購入工業用地，再進行地目變更為住宅用地。第2，林明溱豪宅購買過程、金額總數全都兜不攏，恐涉及財產來源不明。

第3，建商旗下的營造公司為何在2018年捐50萬政治獻金給林明溱，捐完隔年豪宅就取得建照開工，這之間是否有相關性；第4，依據工程告示牌，林家的豪宅新建工程從2019年9月12日開工，預定完工日在隔年8月11日，掛名江燻庭、林儒宏、林儒彬住宅新建工程。「請問林明溱有沒有利用縣長職權，協助建商快速取得建照、使照？」

沈夙崢說，在2017年時，豪宅的附近用地都還是工業用地，但是經過林明溱縣府地目變更，成為住宅用地，而在2018年林明溱選連任時，營造的廠商也捐給了林明溱50萬的政治獻金，2019年豪宅開始興建。

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林明溱上午接受媒體聯訪表示，他買房子有貸款1500萬元，為何民進黨刻意不提，就是故意要抹黑，他也質疑對手蔡培慧陣營向媒體置入廣告的金源何來。

國民黨文傳會副主委林家興、發言人李明璇今天在國民黨南投縣黨部召開記者會指出，民進黨日前公布林明溱談豪宅的「私下錄音」，其實是媒體公開聯訪；民進黨指林明溱有2棟房，但1棟是林明溱大兒子夫妻工作存錢20年自己買，也有房貸，另1棟也有房貸1500萬元，民進黨為何故意不提。（編輯：蘇志宗）1120223