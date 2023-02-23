民團指國民法官新制案件少不透明 籲司法院檢討

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（中央社記者王揚宇台北23日電）外界關注全國首宗國民法官案，台中地院將於24日首開準備庭。台灣陪審團協會今天指出，國民法官新制上路後，距今僅一件案件進行審理，也有資訊不透明等情況，呼籲司法院應重新審視整體政策運作。

國民法官新制上路，全國首宗由台中地院審理業務員命案，將於24日上午召開準備庭。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍等人今天在立法院召開記者會，認為國民法官制度今年1月啟動後，民間團體便發現2大問題，一個是案件量過少，因為距今僅有一件案件進行審理，與司法院預估的每年600件有相當大差距。

此外，國民法官制度為重大改革，司法院打造宣傳網站，放置模擬法庭開庭行事曆，卻無統一國民法官庭期介面供各界查詢，資訊不透明。

與會民間團體呼籲，司法院應該重新審視整體政策運作，不要再用宣傳的方式欺騙人民。

國民法官新制1月1日施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。（編輯：蘇志宗）1120223