更多編輯台推薦新聞：
書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家
產經

書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知
科技

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

民團指國民法官新制案件少不透明 籲司法院檢討

2023/2/23 17:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北23日電）外界關注全國首宗國民法官案，台中地院將於24日首開準備庭。台灣陪審團協會今天指出，國民法官新制上路後，距今僅一件案件進行審理，也有資訊不透明等情況，呼籲司法院應重新審視整體政策運作。

國民法官新制上路，全國首宗由台中地院審理業務員命案，將於24日上午召開準備庭。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍等人今天在立法院召開記者會，認為國民法官制度今年1月啟動後，民間團體便發現2大問題，一個是案件量過少，因為距今僅有一件案件進行審理，與司法院預估的每年600件有相當大差距。

此外，國民法官制度為重大改革，司法院打造宣傳網站，放置模擬法庭開庭行事曆，卻無統一國民法官庭期介面供各界查詢，資訊不透明。

與會民間團體呼籲，司法院應該重新審視整體政策運作，不要再用宣傳的方式欺騙人民。

國民法官新制1月1日施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。（編輯：蘇志宗）1120223

#司法院
#鄭文龍
#台灣陪審團協會
鄭文龍
賴清德任民進黨主席 台派社團期許堅守抗中保台
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族