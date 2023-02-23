土耳其地震 泰國台商捐款10萬美元協助災民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

土耳其地震釀嚴重死傷，泰國台灣商會聯合總會響應世界台商聯合總會的號召，發起募款活動，23日舉行捐贈儀式。（駐泰代表處提供）中央社 112年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）土耳其和敘利亞6日發生規模7.8強震釀嚴重死傷，泰國台灣商會聯合總會響應世界台商聯合總會的號召，發起募款活動，一週就籌得10萬美元（約新台幣300萬元），全數善款將透過土耳其國際非政府組織Time to Help捐助災民。

駐泰國代表處今天發布新聞稿指出，泰國台商聯合總會總會長郭修敏今天代表出席捐贈善款儀式，土耳其商會會長莫可（Naim Moco）和外商總會副主席蘇帕列（Supareak Charlie Chomchan）代表受贈並將善款轉交土耳其非政府組織Time to Help。

駐泰代表莊碩漢和泰國台灣之友慈善基金會董事長劉樹添等人均到場見證捐贈儀式。

莊碩漢致詞時感謝泰國台商總會主動發起此次捐款活動，由於眾多熱心公益的旅泰台商踴躍響應，才能迅速募集款項並將愛心送給災民；台灣對震後工程及基礎建設重建方面甚具經驗及專業技術，台灣願盡力提供土耳其相關協助。

郭修敏表示，當年台灣921大地震後，土耳其救援隊是首批抵達台灣的外國團隊，台灣人銘感在心，這次土國強震，泰國台商聯合總會全力募款，13日開始募款，一週就募得10萬美元。

莫可表示，土國強震已經造成逾4萬人死亡，倒塌屋舍更是難以估算，衷心感謝台灣政府及人民持續不斷的救援行動，「我們永遠不會忘記台灣對土國的善舉」。

蘇帕列則表示，土國強震後，泰國外商總會即通知各國成員盡力援助，而他深感榮幸能親眼見證台灣人民第一時間無私發揮善心，踴躍捐輸救助土國災民。（編輯：張芷瑄）1120223