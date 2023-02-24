綠質疑5年赴中84次 林明溱回應出訪為爭取商機

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（中央社記者賴于榛、蕭博陽台北24日電）民進黨今天質疑國民黨南投縣立委補選候選人林明溱在縣長任內耗費公帑出國，包含5年出訪公務行程達133次，其中赴中國更達84次。林明溱回應，擔任縣長出訪僅約14次，是為南投觀光業帶入商機，出訪預算是合法編列，請民進黨勿抹黑。

民進黨新聞部主任張志豪、發言人黃彩玲今天舉行記者會時指出，扣掉疫情影響，林明溱及其縣府團隊5年就有公務出訪133次的紀錄，足跡橫跨歐洲、亞洲、美洲，花費逾千萬元公帑。

黃彩玲表示，林明溱在2014年底就任後到2020年初疫情開始前，5年就去了中國84次，雖然聲稱是去賣農產品，卻參與央視天下有情人七夕節目拍攝，或參加大陸重慶東方愛情節活動等等。

她說，兩岸過去的經貿障礙，都源自於中共單方面的種種不合理限制，林明溱不僅沒有為台灣發聲，反而大花公帑帶團朝共，簡直是「助紂為虐」。

張志豪指出，林明溱應該對外說清楚，訪中84次是否有政治目的，是否藉出國考察之名，行私人玩樂之實；他還說，根據縣府官網資料顯示，林明溱133則出國報告點開後都是亂碼，應該要把訪中的84次報告完整公開，把紀錄完整攤在陽光下。

國民黨文傳會副主委林家興今天在國民黨南投縣黨部召開記者會指出，由縣府自辦、林明溱因公親自出訪行程5年僅14次，其中11次是到大陸、港澳；南投農產因民進黨執政導致兩岸關係緊張、經貿出口至對岸受阻，林明溱縣長任內展售會直接外銷新台幣5691萬元、農民團體外銷6192萬元，還有促成更多其他產銷合約。

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林家興表示，林明溱努力拚外銷、拚觀光，訪南投遊客人次從上任縣長的488萬人次，成長到2019年751萬人次，民進黨為選舉抹黑林明溱、抹煞縣府團隊貢獻。

林明溱今天接受媒體聯訪表示，擔任縣長出訪僅約14次，且是為外銷茶葉等農產、參加「兩湖論壇」活動、促進地區交流相關活動等，成功為南投縣農產爭取進入中國快速通關，也鼓勵、爭取許多「大陸同胞」來台灣旅遊，為南投觀光業帶入商機，出訪預算是縣府合法編列且成功爭取外銷、吸引觀光客，請民進黨勿抹黑。（編輯：楊蘭軒）1120224