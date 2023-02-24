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政院：舒緩物價壓力 大宗物資降稅續延至6月底

2023/2/24 17:12
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（中央社記者賴于榛台北24日電）第6波大宗物資等關鍵原物料減徵稅負措施原至3月底為止，行政院今天宣布，為持續舒緩大宗物資飆高壓力，減輕廠商營運成本負擔，確保民生經濟穩定，政院已核定延續政策至6月30日止。

行政院代理發言人羅秉成今天透過媒體群組表示，為避免國際進口大宗商品及原物料價格波動影響國內民生經濟，政府自2021年12月啟動第一波稅負減徵措施，迄今已採行6波至3月底為止。

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羅秉成表示，雖然去年下半年起，稅負減徵措施顯有成效，國際黃豆、小麥、玉米等進口價格已自高檔逐步回跌，不過俄烏戰爭影響仍在，相關進口物資價格相對偏高，為持續紓緩大宗物資價格偏高壓力，減輕國內廠商營運成本負擔，確保民生經濟穩定，行政院22日已經核定延續政策。

他說，自4月1日起至6月30日止，延續免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅；此外，將繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥（普通水泥）等3項貨物稅應徵稅額，並繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率。（編輯：林克倫）1120224

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