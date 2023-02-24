北市228紀念活動 蔡詩萍：基調為誠懇謙卑肅穆

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）228紀念日在即，台北市文化局長蔡詩萍今天指出，台北市相關紀念活動基調為誠懇、謙卑、肅穆，台北市長蔣萬安會與家屬進行獻花儀式，前總統馬英九也會出席致詞。

蔡詩萍今天接受媒體聯訪談及即將到來的228紀念活動議題，他表示，蔣萬安上任以來對於228的態度一貫為謙卑誠懇，過去幾位台北市長在任時也是同樣基調，北市府會以此為原則舉辦228紀念活動。

蔡詩萍指出，馬英九會到場，活動流程大致遵循以往，會有追思合唱等環節，蔣萬安會與2名家屬進行獻花儀式，家屬致詞後換馬英九致詞，最後由蔣萬安致詞，之後蔣萬安會與馬英九及所有家屬一一獻花，基調為誠懇、謙卑、肅穆，活動約半小時可完成。

媒體提問，家屬有無要求，希望北市府配合。對此，蔡詩萍直言「無可厚非一定有」，整體而言，所有家屬都告訴蔣萬安228事件是台灣重要的歷史事件，一再提醒蔣萬安要記取教訓，這點他感受很深。

他表示，有些家屬期望蔣萬安能在權責範圍，多以文獻或史料讓家屬了解家人消失去哪了、有沒有得到公平對待。雖然很多是中央的史料研究，但北市希望與228基金會、228紀念館等將來多提供學術界合作，挖掘台北市的228史料。

蔡詩萍指出，也有一部分家屬是把蔣萬安當成晚輩，希望蔣萬安以年輕市長的角色，跟大家一起能走過這些傷痕，並在市政上有所作為，蔣萬安也感動於受難者家屬以市民角度提出期待。

台北市副秘書長王秋冬表示，不管是蔣萬安還是台北市政府，都是站在坦然面對、還原真相及社會和諧的方向繼續傾聽，一起為台灣、為台北打拚。

媒體追問，因獨派不滿、不打算與台北市政府合辦而是自辦活動，北市府是否要進行溝通。

對此，王秋冬指出，228紀念活動全國都有舉辦，多一處舉辦並不是壞事，北市府主辦的活動就是展現誠意、要辦到最完美。（編輯：戴光育）1120224