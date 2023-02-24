外交部：台灣韓國同屬印太重要成員 盼共維區域穩定

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（中央社記者游凱翔台北24日電）外交部今天表示，誠摯感謝韓國外交部長朴振接受CNN專訪時強調，「反對中國以武力單方面改現狀」的言論，台韓同屬印太社群重要成員，也同受獨裁政權的武力威脅，盼共同印太區域的和平與穩定。

外交部晚間表示，韓國外交部長朴振22日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，在談及台海情勢時表示，中國使用武力「統一」台灣，將對韓國造成直接衝擊，台海和平穩定對韓半島和平穩定至為重要，對區域整體安全與繁榮而言，也是不可或缺，因此韓方「反對以武力單方面改變現狀」。

對朴振的發言，外交部表達肯定與誠摯歡迎之外，也強調，韓國政府自2021年5月美韓元首峰會以來，已經多次在國際場合公開提及維護台海和平穩定的重要性；當中國去年8月在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演時，韓國及多個理念相近國家，針對中國的軍事威脅行動，強調台海和平穩定的重要性。

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外交部也提到，美國總統拜登、日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅於去年11月13日出席第17屆東亞峰會時，聯合重申維持台海和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的要素。尹錫悅同月28日接受路透社專訪提及台海緊張情勢時，也表示韓國「堅決反對任何單方面改變現狀的企圖」。

外交部強調，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，也同受獨裁政權的武力威脅。當前威權國家公然挑戰國際秩序及破壞區域和平穩定之際，台灣樂願與理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，對抗威權體制的脅迫，維護台海、韓半島及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1120224