朱立倫：228紀念日屬全體台灣人 蔣萬安力推轉型正義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨主席朱立倫今天前往228公園獻花，針對台北市長蔣萬安遭本土社團拒絕合辦活動，他說，蔣萬安是在台第4代，蔣萬安的孩子們是第5代，和平是大家一起推動，絕對不是屬於哪一個個人或哪一個政黨，而是屬於全體台灣人。

228事件76週年將至，朱立倫率領黨務主管前往台北市228公園和平紀念碑前獻花哀悼，台北市二二八協會理事長黃秀婉、新北市二二八總會理事長洪顯詔以及台北市文化局長蔡詩萍等也與會。

朱立倫說，他擔任桃園縣長、新北市長期間，每年都舉辦紀念活動，國民黨執政時推動紀念日，不是為了放假，而是希望社會能瞭解和平紀念日的重要。不論那一個族群與個人，都要用愛心與和諧來面對，社會才能進步。

朱立倫表示，和平紀念日深具教育意義，而非政治目的，希望每個政黨都能重視和平，愛台灣、愛中華民國，保護國家，持續推動民主自由與社會和諧，並推動兩岸及世界的和平。

對於身為蔣家後代的蔣萬安遭本土社團拒絕合辦紀念活動，朱立倫說，蔣萬安已經是在台第4代，蔣萬安的孩子們則是第5代，這就像在台灣的一代接一代，都是這裡的一份子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱立倫說，蔣萬安是國民黨中生代裡面最重視轉型正義，最認真努力推動和平紀念日及相關活動，相信在擔任台北市長時會更重視。和諧、和平是大家一起推動，這絕對不是屬於哪一個個人或哪一個政黨，和平紀念日是屬於全體台灣人。

朱立倫也說，在疫情後國民黨舉行紀念活動，延續他過去每年參與活動一樣的心情，希望社會能記取228事件所帶來的傷痛並逐漸弭平，讓社會充滿陽光，世界能夠更和平。同時，兩岸和平也是民眾最大的期待，國民黨的目標就是希望維護兩岸和平，讓民眾過好日子。（編輯：郭無患）1120225