國台辦有意拉攏？朱立倫：對話交流盼綠不必扣帽子

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國民黨主席朱立倫（左2）25日到台北市228和平公園的紀念碑前獻花致意，並將雙手放在紀念碑手掌痕上，表達對亡者的哀悼。中央社記者張皓安攝 112年2月25日

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）中國國台辦稱願意在既有的共同政治基礎上，與國民黨加強高層的往來，遭解讀有意拉攏國民黨。黨主席朱立倫今天說，全世界避免戰爭、促進和平，都是透過對話交流，民進黨也應秉持此目標，不必彼此扣帽子。

國民黨副主席夏立言日前訪問中國大陸，國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，願在既有共同政治基礎上，同中國國民黨加強高層往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動。

朱立倫今天上午至二二八和平紀念公園獻花後受訪表示，全世界為了避免戰爭，促進和平，都是透過對話交流，他呼籲台灣每一位民眾，應透過對話交流來保障和平，為下一代避免戰爭衝突、維護和平，這是最高的目標。

朱立倫指出，堅定捍衛中華民國，堅定守護民主自由，堅定維護兩岸的和平跟區域的安全，是國民黨努力的目標；也希望民進黨秉持這樣的目標，不必彼此扣帽子，大家用這樣的方式來努力推動，堅定立場，就能夠讓民眾過好日子。

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談到南投選情，朱立倫則說，這次到目前為止，民進黨展現出選舉絕招就是從頭抹黑到尾，從頭惡意攻擊到尾，集全黨力量抹黑攻擊國民黨南投立委補選候選人林明溱；這對台灣的民主是好是壞，民進黨主席賴清德自己要思考一下，為了求勝不擇手段，這絕對不是台灣民主之福。

另外，表態爭取台北市立委提名的國民黨台北市議員徐巧芯稱，若黨內制度不公，會考慮不做政治工作，這是否在情緒勒索，朱立倫說，國民黨是團結重於競爭，團結是最重要的目標。大我就是希望黨好、台灣好、國家好，而不是小我而已，所以大家要更努力的讓黨更團結，讓台灣好，讓整個中華民國好。（編輯：郭無患）1120225