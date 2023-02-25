傳蔡總統近期訪美公開演說 外交部：與事實不符

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部今天表示，近日若干特定政黨人士、名嘴或媒體報導，總統蔡英文將在近期訪問美國，進行校園公開演說，並揣測各種可能規畫等；外交部鄭重澄清，這些說法或報導都屬揣測，且與事實不符。

外交部發布新聞稿指出，蔡總統上任後已多次出訪並過境美國，最近一次是2019年7月率團訪問拉丁美洲友邦，並在去程、返程分別過境美國紐約及丹佛，獲得美方提供高規格禮遇接待，並創下許多良好先例。

外交部表示，安排高層出訪一向是外交部重點工作，如果有總統出訪的具體規畫，總統府及外交部會適時主動對外說明；呼籲各界勿過度揣測，並應善盡查證的責任。

宣布參選大安區立委的前國安會副秘書長楊永明日前接受電台專訪認為，蔡總統今年會過境美國訪問，時機大約是前往南美洲參加巴拉圭總統就職典禮時，且有可能在休士頓或紐約等城市公開演講、抑或回母校康乃爾大學發表演說。

日本產經新聞25日發自台北的報導稱，台灣總統蔡英文已就今年8月前訪美與美方展開協調，目前已知可能方案有三，分別為回母校演講、參加智庫活動或出訪友邦時過境美國。（編輯：林克倫）1120225