立委加碼國定假日 林右昌：有待各界凝聚共識

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（中央社記者王承中台北2日電）朝野立委提案加碼國定假日，內政部長林右昌今天表示，紀念日及節日的實施應順應時代變遷，適時檢討，朝野立委的提案，少則12天，多者達24天，所涉層面廣，社會各界有不同意見與期待，有待更進一步討論及凝聚共識。

立法院內政委員會今天審查朝野立委所提的「國定假日法」等草案，邀請內政部長林右昌列席報告，並備質詢。

針對國定假日法，時力黨團提案包括言論自由日、世界地球日、世界人權暨美麗島事件紀念日等19天定為國定假日；國民黨立委陳玉珍提案將823戰役紀念日納入國定假日；國民黨立委廖國棟版本將環境日、原住民族日、國際移民日等納入；民進黨立委林靜儀主張國定假日包括全國客家日、環境日、解嚴紀念日、原住民族日、終戰紀念日等。

林右昌在列席報告時表示，有關紀念日及節日的實施，本當順應時代變遷，適時檢討，使紀念日及節日與時俱進，但因所涉層面甚廣，社會各界上有不同意見與期待，有待更近一步的討論及凝聚共識。

林右昌指出，立法院曾在民國89年6月30日修正通過「公務員服務法」已實施週休二日政策，並作成附帶決議，要求內政部檢討紀念日及節日的放假日，使全年總放假日數介於115天至116天。

林右昌表示，現行全國性紀念日及節日的放假日，包括元旦、除夕、春節、228和平紀念日、民族掃墓日、兒童節、端午節、中秋節及國慶日，計11日，併計週休二日，全年總放假日數已達115天至116天。此外，尚有原住民族歲時祭儀、勞動節及軍人節等，分別放假1天。

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林右昌指出，朝野立委對於紀念日及節日放假日數的提案，少則12天，多者達24天，尚無共識，仍須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌。

林右昌並表示，目前紀念日及節日是依「紀念日及節日實施辦法」規定辦理，內政部過去為推動紀念日及節日法制化，也曾於91年、94年、99年3度擬具「紀念日及節日實施條例草案」，經行政院核轉立法院審議，因無共識，以致未能完成立法程序。（編輯：郭無患）1120302