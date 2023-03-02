防杜個資外洩 政院擬包裹修法提高罰則並設專責機關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）民間個資外洩事件頻傳，行政院會今天通過應對策略，擬透過個資行政檢查小組、比照國外提高個資法罰則，並設立專責獨立機關作為個資法主管機關等，以防杜個資外洩事件發生。預計本會期提出包裹式修法。

同時，若發生個資外洩的重大矚目案件，主管機關應於知悉後24小時內通報國發會與數位部，並於3日內進行行政調查、10日內完成調查報告，政院須於2週內召開會議，說明調查情形並命業者限期改善，以強化監督流程事件。

華航、iRent、微風百貨近日陸續發生會員個資外洩事件，行政院會今天通過國發會報告的「防止非公務機關個資外洩精進措施」，提出強化聯繫會議功能、提高個資法罰則，及設立個資保護獨立監督機關3大策略。

行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁在會中表示，政府將修改個人資料保護法，提高罰則，促使私部門重視個資保護，另外參考國際趨勢及憲法法庭判決，政院也將設立個資保護獨立監督機關，希望早日通過立法，完備個資保護。

根據國發會報告指出，數位部將協助各部會成立「個資行政檢查小組」，每年擬定行政檢查計畫，對高風險業者強化例行性行政檢查。

此外，對於未來如發生個資外洩的重大矚目案件，將強化監督流程事件，國發會副主委高仙桂出席政院會後記者會時解釋，重大矚目案件定義，將視業者保有的個資數量、性質，是否為特種個資，或是類似情形是否重複、多次發生；同時，警政署列的高風險賣場，也將會是重大矚目案件的標的。

現行個資法針對個資外洩事件行政罰鍰上限為新台幣20萬元，高仙桂說，未來將修法提高，預計參考國際立法，從營業額、固定額或是依照行為人身份來做區別，同時也會參考國內個資外洩的相關罰則，如資安法罰則是10萬元至100萬元，人體生物資料庫管理條例是50萬元至250萬元，將以此研究罰則額度應該提升多少。

至於專責獨立機關的設置型態，高仙桂說，目前朝向相當二級或是相當二級獨立機關方式籌設，至於執掌、設置型態會在那個專案小組作討論，也會參考國際立法；羅秉成補充表示，若為二級獨立機關可能涉及修法，因此三級機關類似運安會的設置方法也是一個選項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了個資法外，資安法也預計配套處理，數位部次長李懷仁出席政院會後記者會時說明，資安法跟個資法管理範圍不同，但有部份重疊，正在研擬是否提高資安法納管範圍，是否擴及關鍵基礎設施以外部分，仍在做配套研擬中。

羅秉成指出，提高個資法罰則和設立專責獨立機關等，將牽涉修正個資法、資安法、行政院組織法，包含各部會主管相關的法律都須提出配套修法草案，此議題預計採取包裹式修法，希望拚這會期送出相關修法草案。（編輯：林淑媛）1120302