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佛訥挺麥卡錫訪台 盼蔡總統若到華府造訪傳統基金會

2023/3/2 14:00
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（中央社記者溫貴香台北2日電）美國智庫傳統基金會創辦人佛訥今天表示，美國眾議院議長麥卡錫表示有興趣訪問台北，他支持並鼓勵；若蔡總統有機會訪問華府，也務必造訪傳統基金會。

總統蔡英文上午在總統府接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）與傳統基金會成員金凡中（Anthony Kim），感謝兩人再次訪問台灣，期待在各界支持之下，台美能在各領域創造新的里程碑。佛訥並致贈蔡總統最新出爐的經濟自由度報告。

佛訥致詞表示，去年美國時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣時，有一些人不是很樂見，但這也是個強而有利的訊號，顯示台美之間有跨黨派的支持，支持台灣的自由民主，以及台美雙邊關係持續的活力。

他說，美國眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）日前晉見蔡總統，台灣外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄10天前也訪問美國，顯見加強台美關係的廣度是橫跨政治光譜的共識。

佛訥提到，他是傳統基金會創立的成員之一，擔任主席37年間與台灣歷任總統一起合作，促進與落實台灣關係法，這樣的法典是台美關係的重要基礎。

他說，美國眾議院議長麥卡錫是他的好朋友，麥卡錫（Kevin McCarthy）表示有興趣要訪問台北，他支持並鼓勵；佛訥並說，有一位友人曾在美國媒體寫了某一篇社論提到，「與其麥卡錫眾議長訪問台北，不如邀請蔡總統到華府，到眾議院的大議事堂進行演講」。

佛訥表示，如果此行能夠促成的話，蔡總統在華府訪問期間，請務必訪問傳統基金會。（編輯：翟思嘉）1120302

#麥卡錫
#佛訥
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