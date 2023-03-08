羅文嘉：賴清德歷練完整 侯友宜只有新北經驗

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（中央社記者葉素萍台北8日電）前民進黨秘書長羅文嘉談到2024總統大選表示，副總統賴清德是條件、歷練、資歷最完整的，在國際視野上，已經站在領先位置；新北市長侯友宜只有新北市經驗，最大罩門是什麼都不敢談。

Yahoo TV「齊有此理」今天播出羅文嘉專訪。

羅文嘉分析，南投立委補選結果，對賴清德有兩個意義，這是賴清德接任黨主席的第一次選戰，有助於賴清德服眾，讓人從心裡覺得賴清德有一套，確實有實力面對艱困選戰；第二個意義是讓整個民進黨改革路線繼續往前走，有助於政黨形象改變。

對於「疑美論」，羅文嘉認為，不用太理會國民黨這種話術，選舉話術是一時，路線才是關鍵。

羅文嘉表示，相對國民黨其他可能的總統候選人，賴清德是條件、歷練、資歷最完整的，侯友宜只有新北市的經驗；鴻海創辦人郭台銘是很大財團的商界，像皇帝一樣；國民黨主席朱立倫面臨的問題是沒有人氣。

羅文嘉說，賴清德相對其他候選人，在國際視野上，已經站在領先位置，如果以賽跑比喻，賴清德已經跑在人家前面，只要好好跑，「維持小英路線的軌道跑」，基本上這方向就沒有大問題。

羅文嘉認為，侯友宜面臨最大的困難是，要爭取國民黨內部支持，可能會左右見絀，對於九二共識、中華民國，侯友宜不能只是談，對於美國路線、中國路線、對極權與民主看法，侯友宜最大的問題是，可能什麼都不敢談，當什麼都不敢談時，這會是侯友宜最大罩門，這不是花拳繡腿幾句話就能混過去。

對於藍營質疑投給民進黨會上戰場，羅文嘉說，這是國民黨內趙少康在講的，但沒有人會喜歡戰爭，他認為應該直接從和平議題切入，國民黨的和平跟民進黨的和平有什麼不一樣。

羅文嘉說，唯一想要發動戰爭的只有習近平，面對一個無法預測的獨裁者，要如何維持和平，這才是命題，國民黨的和平就是把雙手舉起來、投降了。

羅文嘉表示，民進黨或台灣未來領導者展現的和平，則是把手張開來、跟美日合作、跟歐盟合作、跟所有人攜手合作，捍衛民主自由文明價值，背後有團結人民與越來越強的國防做後盾，很有禮貌地好好談如何維持現在這種現狀，而不是舉起手投降、膝蓋跪下來，因為乞求式的和平只會換來屈辱。

他認為，應該直接跟人民好好溝通，告訴大家想要哪一種和平，一種和平是讓自己變更強，一種是對敵人投降；大家共同的敵人是發動戰爭的獨裁者。

羅文嘉說，國民黨副主席夏立言先前赴中國，但是從頭到尾不敢提到「一中各表」4個字，等於是九二共識去掉1/2。

他認為，國共交手的歷史，國民黨每次談判每次輸；基本上交給國民黨談，就是愚蠢的事情，談判的代表很重要，不能派蠢蛋去，那必死，若派個蠢蛋加壞蛋，那死得更慘。（編輯：謝佳珍）1120308