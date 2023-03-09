外交部：台美關係持續深化 國會挺台力道史上最強

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（中央社記者游凱翔台北9日電）外交部今天表示，特定媒體不斷曲解美國將台灣推向戰火，完全與事實不符，近年台美關係持續深化，美行政部門一再強調台海和平穩定重要性，也多次重申對台的堅定承諾，其國會挺台力道更達史上最強。

外交部晚間表示，近日有特定媒體曲解美國「2023會計年度國防授權法」（NDAA2023），稱該法對台灣「外國軍事融資」（FMF）是「美軍彈藥移儲台灣」計畫，代表美國要將台灣變成「刺蝟島」、「巨大軍火庫」，及不斷將台灣推向戰火云云。

外交部強調，相關報導張冠李戴、斷章取義的企圖昭然若揭，報導明顯為惡意錯假訊息操作，與事實完全不符，意圖貶抑美國國會友人對台灣的支持，分化台美關係，弱化台灣民眾對美國的信任。

外交部指出，近年台美關係持續深化，美國行政部門一再強調台海和平穩定的重要性，並多次重申對台灣的堅定承諾；美國國會挺台力道更達史上最強。

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外交部舉例，無論安全、經貿、公衛、國際參與，乃至為台灣爭取疫苗等所有攸關國計民生的議題，處處可見美國政府與國會友人的支持與援手，全方位強化台美合作關係、致力串聯理念相近國家關注台海和平穩定、盡力支持台灣對抗威權侵略，早已是美國跨黨派共識，也是顯而易見、有目共睹的事實。

外交部最後強調，面對特定媒體惡意散布謠言，企圖操作及散播「疑美論」，外交部深感遺憾，並再次呼籲媒體應維持基本的媒體素養與倫理，勿與境外敵對勢力唱和，破壞台美關係及削弱台灣民主。（編輯：林興盟）1120309