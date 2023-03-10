傳蔡總統過境紐約受獎 府：定案後適時說明

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（中央社記者王揚宇、溫貴香台北10日電）外傳總統蔡英文3月30日將在紐約演講並獲頒「全球領導力獎」。總統府發言人林聿禪表示，總統出訪以及過境安排，原本就行之有年。各單位正在就相關計畫進行溝通籌備，相關行程的規劃，將在定案後適時向各界說明。

英國「金融時報」報導，總統蔡英文3月30日將在紐約一場由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。訪問美國期間，蔡總統也將與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。

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民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天在立法院接受媒體聯訪時說，蔡總統在疫情後要前往美國跟出訪友邦，看起來應該會成行，如果蔡總統能親自受獎，這對台美關係、台灣在國際的影響力與名聲來說，是更進一步的往來跟里程碑。相信這個榮耀不是只給蔡總統而已，而是歸給全台灣，蔡總統如果代表台灣去受獎，大家會一起感到光榮。

民進黨立委何志偉表示，蔡總統帶領中華民國跟民眾打贏很多戰爭，其中最重要的就是疫情，蔡總統如果有機會獲獎，這是全台灣人都得獎。1120310