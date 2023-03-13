何時通緝二膽失聯上兵 金檢待軍方移送資料再決定

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金門地方檢察署主任檢察官劉建志13日指出，尚未接獲陸軍金門防衛指揮部移送有關二膽失聯陳姓上兵相關資料，因此暫無法判定何時會對陳姓上兵發布通緝。圖為二膽島。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月13日

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（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門地方檢察署主任檢察官劉建志今天表示，尚未接獲陸軍金門防衛指揮部移送有關二膽失聯陳姓上兵相關資料，因此暫無法判定何時會對陳姓上兵發布通緝。

依海空軍刑法第40條第1項規定，無故離去或不就職役逾6日，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。

劉建志接受中央社記者電訪表示，雖然外界認為通緝陳姓上兵時間落在15日。但金檢尚未接獲軍方移送有關陳兵相關資料；一旦接獲也要視資料是否齊全，再決定是否以及何時發布通緝。在未收到任何相關資料前，無法進一步評論此事。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，發動各單位編組尋找。大陸委員會隨後證實，陳姓上兵人在中國大陸廈門。（編輯：孫承武）1120313