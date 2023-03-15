空污費率太寬鬆 環團呼籲環保署下修費率級距標準

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（中央社記者林敬殷台北15日電）地球公民基金會等民間團體今天舉行記者會，質疑環保署2月預告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，空污費漲幅不足、級距過於寬鬆，誘因不足無法引導業者減少空污排放。

地球公民基金會、高雄市教師職業工會、台南社大環境小組共同舉行「空污費率要提高，污染大戶要加嚴」記者會。記者會一開始，民團質疑中南部近日空污嚴重，口罩不但不能脫，還是要戴好戴滿，並隨即在記者會上，脫下口罩換上黑色口罩，表達對環保署拖了2年才修空污費率的不滿。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，環保署雖然將空污費率調高，但第1季及第4季費率調高幅度太少，主張應該將空污防制成本計入費率，擴大管制空污大戶，並針對部分有害污染物種再強化空污費率的調整，以促成廠商積極減排。

王敏玲指出，儘管空污費率再增加一級，但標準卻過於寬鬆。依據民國110年空污費徵收資料推估，氮氧化物平均每季大約排放100噸就屬於前0.5%的污染源，且環保署宣稱此次費率調整是針對前0.5%的空污大戶。不過，這次草案中，必須排放超過250萬噸才算數，門檻這麼高，不會有成效，這種「佛心價」調幅，誘因不足，無法促使大污染源加裝空汙防制設備。

王敏玲說，費率不降下來，不會有成效，氮氧化物本身是造成氣喘很重要的影響因子，呼籲環保署，不要錯放大戶，不要用佛心價。

受邀出席記者會的民進黨立委洪申翰表示，過去2年製造業在訂單及整體營收上大幅成長，是經濟成長的成果，但當製造業出口愈好，排放的空污卻更多，產業發展與中南部人民的健康產生嚴重衝突，這不是大家樂見的。

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洪申翰說，環保署有責任回答，費率有漲，但經濟誘因不夠，接下來打算怎麼做。他也建議，中鋼、中油等國營事業，是產業的上游，也是排放大戶，如果中鋼、中油帶頭改進，對中、下游產業將產生示範效果。

洪申翰表示，每項決策都要有科學依據，既然環保署有針對空污的研究調查，就應該拿出來用，才有利於在特定議題取得不同角度的共識，這才是解決空污的關鍵。（編輯：翟思嘉）1120315