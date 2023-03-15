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反駁落跑 賴清德：職務轉換任期都逾1/2

2023/3/15 16:03
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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨主席賴清德今天向中常委報告，如果總統初選有其他人登記，他會依規定請假；他並說，「誠信條款」通過後，有些人不了解，但他每個職務轉換，原任期一定是超過1/2。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人張志豪會後轉述，黨主席賴清德向中常委報告，他已在今天上午登記黨內的總統初選。根據民進黨的規定，如果在17日以前有其他黨內人士登記，那他必須要依規定請假，到時候再請常會選出代理主席主持初選工作。

另外，民進黨中執會8日通過「誠信條款」，不建議現任議員參與立委選舉。不過，藍營批評，賴清德是「落跑王」。

賴清德今天向中常委表示，「誠信條款」通過之後，社會有肯定、當然也有批評，他要再次跟大家報告，其實這個精神是，九合一選舉之後，他巡迴各縣市黨務座談，有很多基層黨員與民眾，對於誠信，也就是當選之後馬上就轉換跑道，有很多意見。

賴清德說，雖然批評的對象是在野黨，當然也適用民進黨，在此狀況下，他又考量到，過去民進黨有1/2條款，就是原職務任期沒有超過1/2，不能夠轉戰下一個職務。

賴清德表示，大家也很清楚，現在不宜去訂1/2條款，也來不及，所以民進黨就改用建議方式，提供給協調小組做參考。

他說，誠信條款通過之後，也有一些人不瞭解，他每一個職務的轉換，歷來都符合民進黨的規定，原任期一定是超過1/2，不違背民進黨的規定，才轉戰下一個職務。（編輯：林興盟）1120315

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