立委初選 民進黨：文宣品禁用提名小組成員照片

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨20日將開始立委初選領表、登記，民進黨2024大選提名策略小組今天決議，即日起，所有初選參選人的文宣品，不得使用提名策略小組所有成員的照片與推薦。

民進黨中央黨部日前已發函至各地方黨部，規範有意參加立委提名初選者，即日起至初選時程結束前，不得懸掛或製作與民進黨主席賴清德合影的看板或文宣，也不得出現「賴清德唯一支持」等文字。

民進黨2024大選提名策略小組下午召開第一次會議，會中拍板區域立委提名分工協調區域，南高屏地區為陳其邁、許立明、王定宇、潘孟安；雲嘉嘉地區為陳茂松、蔡易餘、劉維鈞；中彰投苗地區為林佳龍、羅致政、林益邦、劉維鈞；桃竹竹地區為鄭文燦、柯建銘、潘孟安；北北基宜地區為林佳龍、段宜康、羅致政、吳秉叡；花東離島地區為陳茂松、段宜康、許立明。

提名策略小組並決議，不會針對特定初選參選人表態支持與否，藉以維護民進黨初選的公平性。

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提名小組要求，即日起，所有初選參選人的文宣品，包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，不得使用2024大選提名策略小組所有成員照片與推薦。

提名小組要求，即日起，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，提名策略小組任一成員「支持或唯一支持」；若違反規定，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請2024大選提名策略小組做適當處置。（編輯：林克倫）1120315