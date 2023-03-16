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首頁 / 政治

龍蝦走私案 李問：疑有特權集團運作

2023/3/16 12:25
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（中央社記者王朝鈺連江縣16日電）財政部關務署裁處龍蝦走私案新台幣9861萬餘元，民主進步黨連江縣黨部主任委員李問今天表示，應只是冰山一角，背後疑有特權走私集團運作賺不法利益。

1月與民進黨籍立法委員洪申翰舉行記者會的李問表示，經洪申翰辦公室協助調閱資料後發現，馬祖地區從去年9月到11月，由走私船共33趟次私運大量澳洲龍蝦到中國。

他說，33趟次都申請前往大坵島，但大坵島沒住人，只養梅花鹿，難道梅花鹿可吃掉6萬公斤龍蝦？這些船不是真的要去大坵島，明顯申報不實，而是到高登島外海，與中國船隻併靠海上交易，載送數從40箱到近200箱，共出港超過3300箱，總計近6萬公斤，估計中國市價達2億元。

「全力支持政府執法」，李問上午告訴中央社記者，經裁罰，由官方認證是走私，面對違法情事，政府就應確實執法、裁罰。

此外，李問說，能走私達30餘趟次且持續數月，顯見長期疏於管理、縱容不法，讓少數特定人士運用特權賺暴利，連江縣政府未來應積極管理補漏洞，勿再縱容。

財政部關務署表示，海洋委員會海巡署共查獲淨重5萬8706公斤龍蝦，移送基隆關裁處9861萬餘元；李問說，這是馬祖地區有史以來最高裁罰額。（編輯：李明宗）1120316

#李問
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