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朱立倫請益2024大選 連戰強調團結才能勝選

2023/3/16 14:24
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨主席朱立倫今天拜會前主席連戰，請益2024選戰策略，朱立倫說，連戰特別強調，國民黨唯有「同心協力、團結一致」才能勝選；連戰也關心國內缺水、缺電、缺蛋，以及兩岸情勢險峻及宏都拉斯可能斷交的問題。

國民黨備戰2024大選，有關總統提名相關作業，黨中央近日開始主動詢問執政縣市長、立委、地方意見領袖與前主席，了解各界看法。

繼日前拜會前主席吳伯雄、馬英九，就2024選戰的相關策略和辦法徵詢意見後，朱立倫透過臉書表示，今天到兩岸和平發展基金會拜會連戰。朱立倫說，連戰近日身體違和還特別接見，共同關心國民黨的相關事務，他非常感動，希望連戰早日康復。

朱立倫表示，他也特別向連戰請益2024總統大選的相關事宜，連戰特別強調，國民黨唯有「同心協力、團結一致」才能勝選。

朱立倫也說，連戰同時關心國內缺水、缺電、缺蛋，以及兩岸情勢險峻及宏都拉斯可能斷交的問題。連戰深切期待國民黨能同心協力，團結一致，做好重返執政的準備。

朱立倫強調，讓民眾能夠過好日子，兩岸能夠和平安定，下一代能夠幸福，這是連戰最大的心願。（編輯：林興盟）1120316

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