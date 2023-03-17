傅崐萁籲侯友宜宣布參選總統 接管選策會

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國民黨立委傅崐萁（圖）17日在立法院舉行記者會，對於即將到來的2024總統大選，呼籲國民黨籍新北市長侯友宜站出來宣布參選總統。中央社記者王飛華攝 112年3月17日

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（中央社記者范正祥台北17日電）國民黨中央選戰策略會報成員名單惹議，新北市長侯友宜昨天表示拒絕黑金在任何政黨出現；國民黨立委傅崐萁今天在立法院召開記者會回應，呼籲「最強母雞侯友宜」公開站出來宣布參選總統。

國民黨前天成立中央選戰策略會報，成員包含曾有案底的傅崐萁等人，引發黨內反彈及外界議論。侯友宜昨天透過臉書表示，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」，讓外界認為這是不滿選策會的組成。

傅崐萁昨天晚間在臉書粉絲團發文，「歡迎侯友宜巿長一起承擔」。他表示，對於即將到來的總統大選與立委選舉，聽到侯友宜在巿政繁忙的公務中，公開呼籲國民黨要黨務革新，非常感動。

傅崐萁今天上午在立法院議場門口召開記者會說，非常感謝侯友宜在百忙當中能夠關心國民黨怎樣蛻變、成長。

傅崐萁說，人民殷殷期盼，國民黨需要一位2024大選最強的母雞，需要一位共主。他呼籲，最強母雞侯友宜，請公開站出來宣布參選總統。

傅崐萁還說，國民黨中央選戰策略會報如果不盡理想，也請侯友宜來接收、接管選策會，都樂觀其成；台灣需要英雄，希望侯友宜能夠承擔大任。

記者會上，傅崐萁也對自己被外界質疑曾有案底一事表示，不管是國民黨版或民進黨版的黨章，所有的排黑對象都沒有觸及證券交易法；自己年輕時就半工半讀，大學就在證券商擔任助營業員，這是從讀書時候就一路的投資，但從來沒有違約交割或內線交易，卻被以意圖思想犯來定罪。

來自花蓮的傅崐萁也表示，擔任國民黨中央選戰策略會報成員，會迴避與花蓮選區有關的討論。他也提及，從政必然有傷痕，自己概括承受，各界的指導予以尊重，初心就是幫助國民黨2024年贏回總統選舉及立委席次過半，讓兩岸和平，台灣安定繁榮。（編輯：蘇龍麒）1120317