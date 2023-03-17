傅崐萁籲表態選總統 侯友宜：該做的事我都會做

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國民黨立委傅崐萁17日呼籲新北市長侯友宜（中）表態選總統。侯友宜出席活動時受訪回應，「我該說的話都會說，該做的事我都會做」；至於選策會相關爭議，國民黨主席朱立倫有智慧、能力處理。中央社記者高華謙攝 112年3月17日

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（中央社記者高華謙新北17日電）中國國民黨籍立法委員傅崐萁呼籲新北市長侯友宜表態選總統，侯友宜今天說，該說的話都會說，「該做的事我都會做」；至於選策會相關爭議，國民黨主席朱立倫有智慧、能力處理。

疑不滿國民黨中央選戰策略會報部分成員背景的侯友宜昨天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，黑金不能復辟；選策會成員傅崐萁稍早在立法院舉行記者會呼籲「最強母雞侯友宜」公開站出來宣布選總統。

國民黨籍的侯友宜上午主持新北市政府警察局三重分局交通分隊及公有拖吊場共構工程動土典禮後，接受媒體聯訪表示，面對所有事，「我該說的話都會說，該做的事我都會做」，每人有自己的角色。

至於傅崐萁稱希望侯友宜接管選策會，侯友宜說，謝謝大家不同意見，他都尊重。

媒體追問侯友宜，傅崐萁是否為「黑金」？侯友宜說，他是警政出身，不忘初心，「面對黑金我們一定要嚴正拒絕」，要很清楚目標、方向才符合人民期待。

媒體詢問在黨內扮演什麼角色？侯友宜表示，對黨有很多期許，只要能做到，「該做的事我們都會去做」。

此外，侯友宜說，昨天與朱立倫通話溝通黑金議題，有一致想法，黑金絕不可能復辟，朱立倫也以很多智慧與能力處理問題，相信面對黑金，會共同攜手合作。

聯訪結束後，侯友宜與里長互動，面對媒體一路追問臉書發文中指的「黑金」有誰？是不是傅崐萁？等都不回應。（編輯：李明宗）1120317