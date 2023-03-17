選策會名單惹議 朱立倫：會再做調整

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨公布選策會名單後引發黨內質疑，新北市長侯友宜更表示拒絕黑金在任何政黨出現，黨主席朱立倫今天說，外界的意見，國民黨都聽到了，選策會會再做調整；他與侯友宜的立場很清楚，都是堅定反對黑金。

國民黨15日成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈與討論。面對相關質疑，李全教已表達辭意，國民黨中央則計畫再增補其他人員，如前立委蘇清泉等，加入選策會。

朱立倫今天上午在中央黨部接受訪問時說，選策會只是幕僚單位，希望針對艱困選區，找到選將出戰，因此請到地方人士幫忙。對於外界的意見，國民黨都聽到了，選策會會再做調整，下週中常會就會通過；他也感謝蘇清泉能夠義不容辭，在困難時幫忙協調，中南部的艱困選區，需要更多人來幫忙，這是吃力不討好的工作。

朱立倫也說，國民黨還有另外一個立委的提名委員會，會邀請重要的意見領袖、縣市首長擔任提名委員，這才是真正的決策單位，預計在下週的中常會就會通過。國民黨一定會提出清清白白的候選人，去年縣市長提名就是秉持這樣的決心、態度，每位都是清白、實在的。

侯友宜昨天在臉書發文指出，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」，遭外界解讀是在針對選策會名單提出看法，是否感覺被侯友宜「偷襲」，朱立倫否認，表示他與侯友宜溝通非常順暢，外界有一大堆傳言，這都不是事實。

朱立倫表示，這段時間很多編故事，他與侯友宜有時候都想出來大聲否認，可是也實在否認不完。大家都有共同的決心，就是反對黑金，這是他從頭到尾的立場，因此去年得罪了很多地方派系，但他還是堅持這樣的立場，希望國民黨提名作業順暢。

媒體提問對於國民黨這次的不分區立委名單，遭質疑可能重演4年前派系把持狀況，朱立倫說，他8年前提名柯志恩、曾銘宗、王育敏等多名國民黨重要戰將，培育很多優秀人才，不可能也不會容許任何的把持、任何的黑金、任何的負面力量。

對於選策會成員、國民黨立委傅崐萁今天召開記者會呼籲侯友宜一起承擔，朱立倫說，尊重個別立委的說法，事前他完全不清楚，所有的錯，都是他的錯，希望所有的光榮都給黨員，讓候選人加分、獲得肯定。（編輯：翟思嘉）1120317