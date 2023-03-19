是否加入提名委員會 侯友宜：團隊有需要全力以赴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市長侯友宜今天上午接受媒體聯訪時，被問到未來是否會加入國民黨中央提名委員會的問題時表示，「團隊只要需要我站在哪個位置上，我們都會全力以赴」。

國民黨終止運作「中央選戰策略會報」，後續將成立中央提名委員會，處理2024年立委提名問題，傳將邀請侯友宜等地方首長參與。

侯友宜今天出席萬金石馬拉松活動時接受媒體聯訪，他首先針對黨中央終止選策會決定表示，肯定黨中央面對問題都積極快速處理，感謝主席朱立倫和團隊勇敢面對問題並願意承擔，全力以赴。

媒體詢及侯友宜是否會加入中央提名委員會時，他表示，不管用任何方式，相信主席都有妥善處理辦法，最重要是讓大家看見不一樣的革新氣象，符合人民期待。

侯友宜強調，面對黨相關問題時，有責任大家共同攜手合作，只要在大家共同理念下一起努力往前走，黨的未來會愈來愈好，他個人不重要，重要的是團隊，「團隊只要需要我站在哪個位置上，我們都會全力以赴」。

他談到兩岸問題時表示，這是全民所關注，身為地方首長及國民一分子，都希望台海局面穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體追問319槍擊案滿19年，前副總統呂秀蓮稱當時擔任刑事局長的侯友宜如果要選總統應說明清楚此事，侯友宜表示，319槍擊案經過司法單位，包括檢察官、調查局，所以情治單位的調查，也經過司法把所有事實完整呈現給國人做一個說明，相關資料、人證、物證都還在，也歡迎大家用專業科學方式檢驗。

319槍擊案是前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮2004年競選連任，兩人於3月19日在台南市車隊掃街時遭槍擊受傷送醫。（編輯：陳仁華）1120319