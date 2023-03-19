勉家扶兒衝逆境 賴清德：父親留下最大資產就是貧窮

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副總統賴清德19日出席家扶基金會2023年全國自強兒少表揚活動，以自身經驗勉勵家扶基金會兒少逆風而上。中央社記者郭日曉攝 112年3月19日

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（中央社記者葉素萍台北19日電）副總統賴清德今天以自身經驗勉勵家扶基金會兒少逆風而上。他說，自己父親很早就工作意外身亡，由媽媽扶養他們長大，某天突然發現，「我爸爸留給我最大的資產就是家裡貧窮」。

賴副總統今天出席家扶基金會2023年全國自強兒少表揚活動。

得獎兒少吳官穎現場表演武術，分享未來的夢想是開咖啡廳，還想邀請賴副總統來喝咖啡，坐在台下的賴副總統一聽馬上大聲回應「一定到」；另一名得獎兒少郭羽瑄則因為角膜白斑，視力只剩0.1，今天在現場表演舞蹈。

賴副總統致詞時感謝家扶、元大等社會公益企業，73年來幫助全台灣超過50萬個辛苦成長的孩子。

賴副總統說，他特別看了得獎者資料，雖然來自不同縣市與家庭、獲獎故事不盡相同，但大家都是在逆境中成長、逆風而上；孩子們未來的夢想，不管是要當律師、護理師、工程師、運動員、開咖啡店、開麵包店，把幸福分送給社會大眾，這些都可能成功。

他說，台灣是民主自由的社會，不像有些國家是種族社會，規定某些家庭種族只能做特定行業，而且台灣不必靠關係才能成功，只要大家朝著夢想走，每轉一圈就讓自己更強大。

賴副總統也向計畫開咖啡廳的吳官穎喊話說，「你不要忘記，我會等你邀請我哦」；賴副總統並建議，不一定要等到畢業，投入社會後才開始學習咖啡相關知識，現在若喝到一杯好咖啡，可以請教人家，可以看書籍、參加咖啡分享活動，若從現在就開始學習咖啡，以後沒人比得上，咖啡店生意一定興隆，現在就要逐夢而進。

賴副總統也向因角膜白斑影響視力的郭羽瑄說，據他剛才了解，角膜白斑症其中一個治療方法是眼角膜移植，若郭羽瑄母親同意，可以找專業眼科醫師了解是否適合做角膜移植，若適合，他就來安排、協助，讓郭羽瑄的視力趕快恢復。

賴副總統強調，逆境要去珍惜，這是老天爺賞賜的機會，社會上各行各業，不少成功人士來自經濟不錯的家庭，但更多是來自一般、甚至困苦的家庭，在困苦家庭長大會更成熟、更有意志力、更有克服困難的勇氣。

賴副總統以自己為例說，他的父親很早就因工作意外過世，媽媽扶養他們長大，「在某一天，我突然發現，我爸爸留給我最大的資產就是家裡貧窮」；他希望孩子們用另外的角度看待，雖然生活物質辛苦，但若能充分體會，將培養出更強、更有韌性的心志。（編輯：林淑媛）1120319

副總統賴清德（左）19日出席家扶基金會2023年全國自強兒少表揚活動，現場親自頒獎，與獲獎兒少擊掌給予鼓勵。中央社記者郭日曉攝 112年3月19日