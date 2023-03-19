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投入區域立委選戰 蔡壁如：中正萬華也許是選項

2023/3/19 14:57
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（中央社記者陳俊華台北19日電）無黨籍立委林昶佐宣布，不競選連任台北市中正萬華立委。民眾黨前立委蔡壁如表示，有在考慮，「中正萬華也許是一個選項」，但因為她住在新北市，有戶口的問題，也不急著表態。

林昶佐17日透過聲明表示，兩年多前發現他的家庭成員罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待；幾經思考後，宣布不競選2024台北市中正萬華區立委連任，他將放慢腳步用更多的時間陪伴家人。

蔡壁如昨天在網路節目「全民平評理」中，主持人平秀琳問她是否會投入中正萬華立委選戰，蔡壁如表示，「有在考慮」，但對小黨、新的政黨來說，要選上區域立委，很多地方確實都是艱困選區。

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蔡壁如說，民眾黨內現在還在盤點全國可能出來參選的人，4月可能成立選策會或是選對會的組織，選策會的成員要先出來；還是會顧及區域平衡，有幾個選區民眾黨可能派人出來選，「就是盡量」，小黨一定要為自己努力打拚。

至於是否投入區域立委選舉，蔡壁如表示，「中正萬華也許是一個選項」，但因為她住在新北市，有戶口的問題，也不急著表態，一定是總統候選人先出來，接著才是公布區域立委、不分區立委名單。（編輯：楊凱翔）1120319

#蔡壁如
#林昶佐
#民眾黨
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