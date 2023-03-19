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蔡總統20日接見台英國會小組訪團 府：提升民主韌性

2023/3/19 18:27
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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統府發言人Kolas Yotaka今天說，台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）今天率團抵達台灣，總統蔡英文將於明天下午，於總統府接見訪問團，期盼透過此行，持續提升全球民主韌性與經貿繁榮發展。

總統府晚間指出，台英國會小組主席史都華今天率團抵達台灣，展開至3月24日，為期6天的訪問行程，總統府誠摯歡迎。

Kolas表示，此行為史都華就任台英國會小組主席後，首度率團訪台；這也是繼去年11月英國下議院外交委員會訪團來台後，英國國會再度組團來台灣訪問。

Kolas指出，英國近年來持續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際組織；雙方在經濟、文化、能源轉型、離岸風電等領域的合作，也日益緊密堅實。

Kolas表示，期盼透過此行交流，進一步促進雙方在各領域的合作交流，並持續為提升全球民主韌性與經貿繁榮發展共同努力。（編輯：蘇志宗）1120319

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#史都華
#總統府
Kolas
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