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賴清德：少子化情況嚴重 政府要優先解決

2023/3/20 13:39
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（中央社記者葉素萍台北20日電）副總統賴清德今天接見第30屆幼鐸獎得獎人，他提到，政府要與其他民間組織共同合作，讓幼兒教育政策做得更好；此外，賴副總統表示，少子化情況愈趨嚴重，造成少子女化原因很多，政府應該優先解決。

賴副總統今天在總統府接見第30屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會陪同人員，他致詞提到，政府及台灣社會非常關切少子化議題，他擔任行政院長時，總統蔡英文就將少子化定位為國安議題，特別要求行政院解決。

賴副總統認為，少子化的原因很多，年輕夫婦若想生卻無法生，通常是因為生理因素或經濟因素，政府應該優先解決。他說，行政院除了編列補助人工生殖的費用，蔡總統先前也規劃完整的「0到6歲國家和你一起養」政策。

他指出，公共化幼兒園在2022年新增3000班，提早達標，他在擔任行政院長時也採取新的策略「準公共化」，在政府難以迅速闢建公共化幼兒園的情況下，引進民間力量，目前已經有1859家幼兒園加進來。

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賴副總統表示，如果把公共化、準公共化，再加上非營利幼兒園來，可以提供47萬多個孩子平價就學機會；他提到，孩子無論是在公共化、準公共化、非營利幼兒園、私立幼兒園或是家長自己帶，都可以獲得不同金額的補助，要幫家長解決因經濟考量而不敢生的問題。

另外，賴副總統也說，政府與其他民間組織共同合作，要把幼兒教育政策做得更好，第一線的幼兒教育人員能夠有更好的空間，發揮理想，並讓孩子得到更好的照顧。（編輯：蘇志宗）1120320

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