台日執政黨2加2會議登場 日與談者盼貢獻台海和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨與日本自民黨今舉行「台日外交．防衛政策」意見交流會，這是台日執政黨首次實體2加2會談；參與會談的日本堀井巖參議員、國場幸之助眾議員期待會談能為台海、東亞、印太和平穩定做出貢獻，也希望未來在日本舉辦2加2會談。

民進黨和日本自民黨2021年8月曾舉行外交．國防2加2會議，同年12月再進行外交．經濟安保2加2會議，不過，當時因防疫採視訊會議，今天是首度實體會談，由日本自民黨外交部會長堀井巖參議員、以及國防部會長國場幸之助眾議員，與民進黨立委羅致政、郭國文在民進黨中央黨部對談。會談開始前，開放媒體拍攝，隨即展開閉門會議。

郭國文致詞時提到，會議要展開時，世界棒球經典賽正在進行日本與墨西哥爭取冠軍賽門票的準決賽，雖然台灣沒有打進經典賽決賽，但台灣自然成為日本的應援團。郭國文說，「剛剛5局上半墨西哥領先」，讓他非常緊張，但仍會認真會談，期待會談結束後，日本能夠逆轉勝。日本訪賓透過翻譯聽到這段話，臉上露出笑容。

結果9局下，日本隊以2分打點的再見安打，6比5逆轉擊敗墨西哥，日本隊第3度闖進經典賽冠軍戰。

羅致政會前致詞感謝2位日本議員在議會與選區非常忙碌之際，專程來台灣參加2加2會談，2加2會談一開始就是由自民黨議員發起的對話機制，民進黨很高興一起合作推動此機制，希望繼續延續下去。

羅致政表示，今天的對話有3個第一，這是繼前2次用線上會談後，第一次採實體方式；第一次在台北舉辦這樣的2加2安保對話；這也是副總統賴清德接任民進黨主席後，第一次舉行台日之間對談。

羅致政說，雖然兩黨各自在黨內有人事調整變化，但對話能持續，也證明這是制度性對話，這3次對話，他應該是唯一3次都參加的人，很高興有更多黨內議員參與，他相信兩國與兩黨會有更多認識。

郭國文致詞表示，很榮幸跟2位日本重量級議員進行國防外交對話，這是賴清德就任黨主席後，首次召開的2加2會談，格外有意義，賴清德擔任不同公職期間，對於台日交流從未中斷。

堀井巖提到，正在訪問印度的日本首相岸田文雄發表自由開放的印太新行動計畫，重點包括，重視法治，反對像是俄羅斯對烏克蘭的侵略行為；在氣候變遷、國際衛生、因應假訊息領域加強合作；區域內國家要多層次連結、實現繁榮；重視海上、空域的安全保障，加強地區安全的國際合作。

堀井巖認為，國際社會要共同維護台海、東亞、印度太平洋的和平穩定，他也期待能在會談中做出貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國場幸之助致詞時先回應郭國文，「感謝對日本棒球隊的強力支援」。他指出，日本去年底修訂了3個國防安全文件，其中，國家安全保障戰略更是時隔9年首度修改，大幅增修有關台灣的內容。

國場幸之助表示，台日共享普世價值，兩國人民友好，半導體產業供應鏈、兩邊觀光交流都非常重要，台日必須將這樣的關係延續下去，這是使命，他也期待未來可以在日本舉辦2加2會談。（編輯：郭無患）1120321