台日執政黨首度2加2實體會議 觸及CPTPP議題

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（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨與日本自民黨今舉行「台日外交．防衛政策」意見交流會，這是台日執政黨首次實體2加2會談。民進黨立委羅致政會後指出，這次不只是實體會談，也是實質會談，日方準備一大疊資料，雙方有觸及CPTPP等議題，但內容無法透露。

民進黨和日本自民黨2021年8月曾舉行外交．國防2加2會議，同年12月再進行外交．經濟安保2加2會議，不過，當時因防疫採視訊會議，今天是首度實體會談。

日本自民黨外交部會長堀井巖參議員、以及國防部會長國場幸之助眾議員，與民進黨立委羅致政、郭國文今天在民進黨中央黨部對談。會談開始前，開放媒體拍攝，隨即展開閉門會議。

會談將近2小時，羅致政與郭國文會後受訪表示，2位日本國會議員專程來台灣出席2加2會談，他們昨天抵達台灣，今天上午進行對話，今天稍晚就離開台灣。

羅致政說，雙方就外交、國防議題交換意見，也提出具體合作面向，這不只是實體對談，也是實質對談；雙方努力希望會談成為制度化、常態性交流，一旦建立常態化制度，對兩國執政黨交流，尤其在安保議題，會有非常多具體進展。

羅致政表示，除了雙邊關係，會談也提到國際場域合作，並觸及台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），但會談內容都不方便對外說明。

羅致政表示，雙方會中同意下次會談在日本舉行，時間、地點尊重日方的安排。羅致政指出，日方十分重視這次會談，攜帶一大疊的資料出席，是有備而來，雙方有具體、實質的對話，會談氣氛十分融洽。

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郭國文提到，2位國會議員在自民黨內擔任國防部會長、外交部會長，在政策形成建議有一定影響力，今天雙方在軍事外交各個不同層面交換看法，他有提出具體建議，日方內部也會進行實質討論，期待後續有具體成果。

羅致政補充，今天會談一開始時，日本在世界棒球經典賽還落後墨西哥，會談快結束時，幕僚人員遞了紙條，球賽果然如郭國文稍早預期「逆轉勝」，大家都非常高興。（編輯：張均懋）1120321