泉裕泰：台灣加入CPTPP是確保生存所需 將全心協助

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日本台灣交流協會台北事務所21日在台北舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，日本駐台代表泉裕泰出席並致詞，盼台日關係持續深化友好。中央社記者徐肇昌攝 112年2月21日

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）日本駐台代表泉裕泰今天表示，他認為台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）是台灣維持現狀、確保生存所需體制，因此他雖力量微薄，為實現台灣加入CPTPP，將全心全力、盡可能給予協助。

日本台灣交流協會今天舉行日皇華誕慶祝酒會，現場冠蓋雲集，包括行政院副院長鄭文燦、台日關係協會會長蘇嘉全、立法院長游錫堃、監察副院長李鴻鈞、前立法院長王金平、國民黨主席朱立倫、前外長陳唐山、法務部長蔡清祥、政委鄧振中等皆出席，旅日歌手翁倩玉也成為現場美麗嬌點。

總統蔡英文、副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍都致賀電。蔡總統賀電指出，台日互為重要夥伴，共同面對挑戰，至盼秉持友好基礎，擴大多元合作範疇，深化實質關係，促進兩國繁榮發展。

泉裕泰表示，現在日台關係處於「最佳狀態」，根據協會去年在台灣做的輿論調查，對日本感到親近的台灣人佔77%，在日本進行的調查，也有76%日本人「對台灣感到親近」，較3年前調查增加。共享民主、自由、人權、法治等普世價值的日本與台灣關係「前所未有地重要」，已成為「無可取代的夥伴」。

泉裕泰說，放眼國際情勢風波不斷，與明治天皇詩歌所說的「四海之內皆兄弟」相反，去年2月俄羅斯入侵烏克蘭，過了一年戰火至今仍未平息，台灣與中國關係，去年8月由於美國眾議院議長裴洛西訪台，中國軍演飛彈掉入日本專屬經濟海域，「不僅日台，也令全世界感到不安，緊張情勢持續中」。

泉裕泰表示，在嚴峻環境中，為讓目前良好日台關係發展更上一層樓，他認為也有必要從經濟面支援台灣，亦即對台灣的生存極為重要、不可缺少的加入 CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 。

泉裕泰表示，加入CPTPP除進一步確保台灣經濟獨立性，他認為絕非單純加入國際經濟架構，而是台灣維持現狀，為確保生存所需要的體制，故「雖然力量微薄，為實現台灣加入CPTPP，本人將全心全力，盡可能給予協助。」

泉裕泰表示，去年是日台交協成立50週年，但他常說這不過是往後日台友情100年的折返點，日台去年10月放寬邊境管制，儘管尚未達到疫情前往來水準，但聽說元旦及春節日台間航班全部客滿，日台透過往來更了解對方，才能更促進現在的友好關係。

日皇德仁今年慶祝63歲華誕，泉裕泰說，今年4月恰是德仁祖父昭和天皇1923年來台巡行屆滿一百年，不可思議的是，對台灣民主化有重大貢獻的前總統李登輝也在同年出生，今年是百歲誕辰，在此日本皇室與台灣緣分深厚的一年，他盼日台一起克服疫情，回到疫情前的正常世界。

泉裕泰說，今年是他上任第4年，期間台灣國際地位有非常大變化，他剛上任時，許多國家不像現在感受台灣的重要性，當時一位歐洲國家駐台代表還問他「為何台灣如此重要」，與現在相比，不禁讓他感到「變化之大、有如隔世」。（編輯：蘇龍麒）1120221

日本台灣交流協會台北事務所21日晚間舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，日本駐台代表泉裕泰（後右）與行政院副院長鄭文燦（後中）、台灣日本關係協會長蘇嘉全（後左）同台邀請與會來賓舉杯致意。中央社記者徐肇昌攝 112年2月21日

日本台灣交流協會台北事務所21日晚間舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，國民黨主席朱立倫（後右2）出席，向日本駐台代表泉裕泰（後右）握手致意。中央社記者徐肇昌攝 112年2月21日

日本台灣交流協會21日晚間在台北舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，各界應邀出席，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（左）也現身參與。中央社記者徐肇昌攝 112年2月21日