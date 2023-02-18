劉立欣加拿大國際事務協會演講 籲支持台海和平穩定

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（中央社記者程愛芬溫哥華17日專電）加拿大聚焦台灣在國際地緣政治的重要性，加國國際事務協會邀請駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣演講，現場百餘位會員關切台加合作及兩岸關係。

劉立欣15日在加拿大國際事務協會（Canadian International Council）維多利亞分會午餐演講會上，以「台灣與加拿大關係前景」（The Prospect of Taiwan-Canada Relations）為主題，闡釋台加關係的發展及未來合作契機，籲請加拿大支持台海和平穩定及支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

劉立欣說明台灣與加拿大間有著密切的人民往來、貿易及文化關係。例如2010年加拿大給予台灣免簽證待遇、2014年台灣允許加國牛肉進口，2016年兩國簽署避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議。

台灣是加拿大第11大貿易夥伴，亞洲第5大貿易夥伴。繼去年啟動台灣與加拿大「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論，行政院政務委員鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）於2月7日舉行會談，共同宣布台加FIPA進入正式談判階段。

FIPA簽署將有助於台灣與加拿大在綠色能源、農業科技、人工智慧、物聯網和5G等新興產業深化合作，並有助兩國縮減數位落差、建立完備的醫療保健系統、促進性別平等及保障原住民利益。

至於外界關切的中國威脅，劉立欣強調，中國的挑釁行為不僅針對台灣，還擴及東海及南海，甚至南太平洋。中國近來升高對台軍演強度，企圖迫使台灣接受其政治條件，但從香港人權遭受侵害來看，「一國兩制」並非台灣人民接受的生活方式。

劉立欣演講中除向與會者說明美加國會議員代表團及理念相近國家政要訪台對維護民主台灣的重要性、台灣如何因應中國經濟脅迫、反制假訊息及認知戰、台灣為加入CPTPP已完成相關修法，同時也籲請加拿大支持台灣有意義參與國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）及CPTPP等國際組織或多邊經貿協定。

加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）資深研究員司徒凡（Hugh Stephens）提問有關中國國民黨副主席夏立言赴中會見中共中央政治局常委王滬寧及中共對台軍演，台灣政府如何看待？

對此，劉立欣表示，在台美明年即將舉行總統大選之際，雖台海和平是台灣人民所企盼，但台灣須小心中共統戰意圖，台灣人民無法接受中共「一國兩制」的政治前提及「台灣是中國一部分」的說法，加上中國對台威脅依舊，台灣仍須展現自我防衛的決心。

有與會者關注台積電在美投資設廠是否將使台灣技術被掏空？劉立欣表示，台積電在美、日，未來在歐洲國家均有設廠規劃，在政府協助下，台積電擬在台投資3奈米晶片廠，技術超越美國廠4奈米的能量，台積電堅持將最尖端的技術留在台灣。

加拿大國際事務協會維多利亞分會定期舉辦國際事務議題演講會，不定期邀請加國政府官員、各國駐加大使及各界代表前往演講，或與重要學者、智庫合辦各類研討會。會員超過500位，多為當地退休外交官、學者、政府官員及意見領袖，在加拿大外交事務圈頗具影響力。（編輯：周永捷）1120218