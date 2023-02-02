爭取加入CPTPP 賴清德：陳建仁會積極解決入會問題

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（中央社記者溫貴香台北2日電）副總統賴清德今晚表示，政府正積極爭取加入CPTPP，除了邀請美國、日本、馬來西亞等會員國支持外，前行政院長蘇貞昌及現任行政院長陳建仁，都會積極解決各項入會問題，讓台灣在全球產業鏈重組時不至於被排除在外。

馬來西亞台商總會晚間在君悅酒店舉行「馬來西亞之夜暨癸卯年新春團拜」，賴清德致詞表示，代表蔡總統前來祝賀及感謝大家對台灣的貢獻，會員們的成就帶動馬國經濟發展，更成為台灣國際貿易的重要管道，台馬之間的互動源於大家共同努力，台商在貿易上的成就，也是台灣對外貿易的成就。

賴清德稱許台商在馬國社會有需要時出錢出力，讓馬來西亞跟國際社會見證台灣是世界上一股正面積極且誠懇的力量。

他感謝馬來西亞台商總會敦請馬國政府支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），真的非常感謝。

他表示，目前東南亞是台商對外投資第1名的主要市場，政府積極協助新南向投資的種種問題，跟菲律賓、越南、印度重簽投資保障協定，希望大家布局全球時能得到政府支持及獲得該國法律上的保護，讓對外貿易持續成長。

賴清德說，目前政府積極爭取加入CPTPP，除了邀請日本、馬來西亞等會員國支持外，台灣也已遞件，包括蘇貞昌及陳建仁都會積極解決各項入會問題，讓台灣可以融入區域經濟，特別是在全球產業鏈重組時不至於被排除在外。

此外，他並表示，台灣在解決美豬、美牛種種貿易障礙後，已重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，希望在台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）或台美二十一世紀貿易倡議兩項基礎下，加強台美貿易關係，最終促成台美雙邊投資協定或雙邊貿易協定等，讓台灣經濟在步入世界時，不僅在東南亞發光發熱，也可以在世界更廣的地方有所斬獲。

賴清德說，國際主要金融機構預測今年景氣不佳，蔡總統已做出種種指示，要減輕基層民眾負擔、穩定民生物價、調整產業體質，讓台灣產業更具競爭力，陳建仁也一定會劍及履及地執行蔡總統交付的4項任務，目的只有一個，希望台灣持續進步。（編輯：張均懋）1120202