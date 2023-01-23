林煒智榮獲海外台商精品獎 台加關係重要推手

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（中央社記者程愛芬溫哥華23日專電）2022年海外台商精品獎金質獎唯一加拿大得獎企業是研製賽車零件的「Lin's Racing Group」公司，創辦人林煒智身兼企業家和賽車手，更是深愛台灣的台裔二代。他說，2023年將繼續推動加台關係，發揚台灣之光。

「Lin's Racing Group」公司創立於2011年，當年林煒智（Alan Lin）才27歲。他說，他很喜歡賽車運動，和一群賽車手交流時，發現大家常因為找不到合適的賽車零件而困擾，因為坊間的產品無法提供足夠的技術性支援，所以決定成立一家賽車零件公司，特別專注於製造避震器和剎車零件的研發製造。

年紀輕輕就當老闆，過去也沒有太多商場經驗，林煒智一開始的確很痛苦，因為「什麼都要學，一天工作十幾個小時，沒日沒夜的」。

但玩賽車、摸索機械是他喜歡的事情，雖然咬牙煎熬卻也樂在其中。「做自己喜歡的事情就能專注、無悔。況且我酷愛賽車，所以我要求產品完美，置安全於第一，讓客戶加倍信任我們的產品，願意提供寶貴的回饋意見，敦促我們精益求精」。

這次獲得精品獎的F403 Enduro耐力賽車卡鉗，是賽車運動型剎車卡鉗（Racing Brake Calipers）的一項大突破，因為它以耐久長達24小時為出發點而設計，兼具鋼硬度和輕盈度，在卡鉗的外部輪廓上，大膽引用空氣學降低整體使用溫度，禁得起長時間承受高溫及高壓的考驗。

「Lin's Racing Group」的自創品牌名為「NEO Motorsport」，產品行銷世界各地，品牌常參加與贊助北美各大賽車活動，車隊也在多項大型比賽中獲得榮耀。

得獎固然開心，但挑戰接踵而來。林煒智和團隊正積極投入電動賽車領域，「電動車時代已來臨，賽車界也掀起電車風，我們也需要迎合新的市場趨勢」。

林煒智8歲隨父母移民加拿大，從小就是古靈精怪的點子王，喜歡多方嘗試。除了追求速度感之外，擅長科技的他，決定把台灣古早味的好東西，透過網絡行銷介紹給北美消費者。

4年前他成立全江食品公司，引進台灣的百年老店產品，例如花蓮御皇米、嘉義的東和製油等都在他推廣下於北美市場打出了知名度。

2022年是林煒智最忙碌的一年，不僅忙於個人事業，也忙於協助台灣做民間外交工作，因為他接下了多倫多台灣同鄉會會長的職務。國語、台語和英語都非常流利的他，又是年輕的台裔二代，接掌同鄉會受各界期盼。

林煒智不負眾望，過去10個月中，除了推動例行性的台僑社區活動外，集結了許多年輕的力量，共同推進台加關係，他們積極與加拿大各政黨政治人物交流會晤，協助台灣爭取加入聯合國和世界衛生組織等宣傳工作。

2023年台加關係重要一環是推動「台加投資促進及保障協議」（FIPA），並希望加拿大能支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。林煒智笑說：「這已列入我的工作清單了。」（編輯：韋樞/黃自強）1120123

台裔二代林煒智的自創品牌「NEO Motorsport」，產品行銷全球，他的車隊也在多項大型比賽中獲得榮耀。中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年1月23日