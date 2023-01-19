持續爭取CPTPP會員支持 經貿辦盼今年展開入會談判

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（中央社記者曾智怡台北19日電）行政院經貿談判辦公室今天盤點111年度推動成果與未來規劃，其中，深化CPTPP會員國支持部分，經貿辦表示，今年將與各成員國保持互動，推動成員國在完成英國入會工作後，儘速成立台灣的入會工作小組，正式展開入會談判。

經貿辦今天發布新聞稿，盤點111年度推動成果及未來推動規劃。

首先，去年6月台美宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，截至目前，雙方已就協議的架構及貿易便捷化、反貪腐、良好法制作業及中小企業、服務業國內規章等議題大部分條文達成共識，期盼在經國內程序後，可早日簽署協議。

經貿辦重申，期盼在112年美國主辦APEC經濟領袖會議之前，能完成談判，展現具體成果。

經貿辦表示，「台美21世紀貿易倡議」自宣布啟動談判後，除進行與國內各相關部會協調溝通和討論外，並進行與相關工協會、產業說明會及與各領域專業學者進行討論，讓各界更瞭解台美洽談21世紀貿易倡議可能涵蓋的內容及目標。

另委託中華經濟研究院進行初步評估，參酌國際貿易協定及美方已簽署「美墨加」（USMCA）、「美厄瓜多」、「美巴西」等貿易協定內容進行評估分析，並於今年1月17日對外公布初步分析報告，未來也將視實際判結果就效益評估做滾動式檢討。

深化跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會員國支持部分，經貿辦指出，去年持續與各成員國維持不同層級互動，表達台灣有決心、也有能力接軌CPTPP的高標準；並持續內部準備工作，例如已完成符合CPTPP規範所需的全部修法，並於去年2月放寬對日本福島及周邊5縣食品進口限制，提升CPTPP成員國對台灣遵循國際規範信心。

經貿辦表示，今年將與各成員國保持互動，展現台灣符合高標準的能力與意願，推動CPTPP成員國在完成英國入會工作後，儘速成立台灣的入會工作小組，正式展開入會談判，追求融入區域經濟整合的經貿政策目標。

此外，經貿辦持續深化新南向工作，有效分散市場風險，人才交流機制成熟，有利推進台灣整體經貿戰略；同時，透過WTO場域維護台商享有公平競爭環境。（編輯：潘羿菁）1120119