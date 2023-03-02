蔡總統：台加夥伴關係正向前邁進 盼挺台入CPTPP

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天接見加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民時表示，上個月雙方共同宣布啟動台灣與加拿大「投資促進及保障協議」談判，顯示彼此的夥伴關係正在穩定向前邁進。並期待加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，共同創造更多的繁榮。

蔡總統上午在總統府接見加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）表示，倪傑民從去年9月上任以來非常地活躍，去年10月陪同加拿大國會議員訪問團來到總統府，很高興在防疫規範進一步放寬後，在總統府正式歡迎倪傑民來台履新，也希望針對各項議題交換意見。

蔡總統說，這幾年來，台灣與加拿大在各領域持續深化合作，尤其是上個月雙方共同宣布啟動台灣與加拿大「投資促進及保障協議」（FIPA）談判，顯示彼此的夥伴關係正在穩定向前邁進。

蔡總統表示，台灣與加拿大在經濟領域具有高度互補性，目前台灣正積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），期待加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，共同創造更多的繁榮。

蔡總統也藉這個機會感謝加拿大政府長期支持台灣的國際參與，包括在世界衛生大會以及國際民航組織等國際場域為台灣發聲。

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蔡總統表示，加拿大在印太戰略中所宣示政策新方向，展現出對台海和平穩定的重視，也提及將持續加強與台灣的夥伴關係，再一次感謝加拿大政府對台灣的重視與支持。

蔡總統強調，台灣願意貢獻心力與加拿大及所有理念相近的夥伴，共同維護印太地區的安全、和平、穩定與繁榮，相信未來在倪傑民的協助下，台灣與加拿大的合作層面可以更深更廣，一起來努力創造更豐碩的合作成果。（編輯：蘇志宗）1120302