CPTPP有望7月新一輪討論 外交部：防中阻台入會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北9日電）跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員與英國的協商2月底在越南登場，外交部發言人劉永健今天表示，CPTPP成員優先處理英國入會案，預計7月完成談判後啟動新一輪會員申請討論，屆時政府將防範中國阻撓，積極爭取入會。

CPTPP目前有11個成員經濟體，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利、馬來西亞。英國是第一個申請加入CPTPP的非創始經濟體，被視為指標案例；中國和台灣2021年9月先後遞件申請加入CPTPP，彼此相隔不到一週。

外交部長吳釗燮日前接受英國「經濟學人」專訪，談及台灣申請加入CPTPP表示，包括日本、澳洲、加拿大等主要成員國均同意台灣符合該協定高標準的規範，迄今沒有任何國家表示不支持，但由於中國也同時申請加入，鑒於中國對全球經濟的影響力，各會員國在接受台灣入會及面臨中國可能的報復之間，採取更謹慎地權衡處理。

劉永健今天在外交部例行記者會表示，台灣自2021年9月正式遞件申請加入CPTPP以來，11個會員國均已了解台灣為入會做的準備，也認為台灣經貿體制符合該協定高標準規範。

劉永健指出，目前CPTPP成員共識為優先處理英國申請入會案，各方普遍預期今年7月可完成談判，將啟動新一輪會員入會申請討論，台灣將儘速成立入會工作小組。

中國和台灣先後遞件申請加入CPTPP，劉永健表示，CPTPP成員不乏與中國經濟關係密切的國家，因此政府將「防範中國的各項阻撓」，積極爭取入會。

劉永健說，倘若因其他因素或其他國家未達標準而導致台灣申請入會案延誤，不僅對台灣不公平，對成員國也不公平。（編輯：林興盟）1120309