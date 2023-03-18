賴副總統出席磐石會長交接 盼業界合作讓台灣更繁榮

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（中央社記者溫貴香台北18日電）副總統賴清德今天赴台中出席「磐石會第25、26屆會長交接典禮」時表示，磐石會有超過100個會員，涵蓋各行各業，他非常期待能跟大家合作，在未來一起拚經濟，不僅要立足台灣，更要布局全球，讓台灣經濟更繁榮、更發達。

賴副總統上午抵達會場後，先欣賞原住民小朋友合唱團開場表演，並觀賞磐石會第25屆回顧影片及會長交接儀式。他隨後致詞指出，代表總統蔡英文恭喜並祝福磐石會，未來在會長交接後，會務更上一層樓，並祝福與會貴賓和企業家生意興隆、事業鴻圖大展。

副總統說，磐石會有超過100個會員，有國際級公司、隱形冠軍等涵蓋各行各業，他非常期待能跟大家合作，在未來一起拚經濟，不僅要立足台灣，也要布局全球，而為達到立足台灣目標，蔡總統有非常清楚指示。

副總統指出，政府提出「投資台灣3大方案」，包括歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，目的是希望企業都能立足台灣，讓台灣的經濟能更繁榮、更發達，就業機會能夠更充分，成為更好的社會。

副總統表示，為了行銷全世界，在蔡總統領導下，相關部會都非常積極努力，希望能夠加入區域經濟，行政院已提出跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請計畫，政府最近也跟美國洽談「台美21世紀貿易倡議」，希望能跟美國直接簽訂雙邊貿易協定，並跟歐盟建立更緊密關係。

副總統說，這些具體作為都是要讓立足台灣的企業，在產品行銷全世界時，不至於碰到貿易障礙；在布局全球方面，台灣企業已有實力在國際上併購公司，在其他國家投資設廠，行政院也積極和相關東南亞國家簽訂投資保障協定。

副總統最後呼籲，台灣的民主得來不易，一定要好好珍惜，民主制度不僅關乎台灣的外交關係、人民生活，亦關係到企業發展。

總統府表示，與會者除企業家，還包括總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、陸委會主委邱太三、經濟部次長陳正祺，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善，立法委員何欣純、莊競程、黃國書、張廖萬堅、蔡培慧、林靜儀、楊瓊瓔等貴賓。（編輯：林克倫）1120318