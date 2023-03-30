英國加入CPTPP有譜 3/31成員國擬開會同意

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）日媒報導，包括日本在內的11個「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國31日將召開部長級會議同意英國加入，這將是CPTPP成立生效以來首度有新成員。今後，中國與台灣的申請案將是焦點。

日本經濟新聞報導，日本、澳洲等CPTPP成員國大致同意英國入會，預計31日成員國將召開部長級線上會議。

英國若加入CPTPP，將成為CPTPP中僅次於日本的第2大經濟體。原本以日本、澳洲、新加坡等印度太平洋地區國家為主的CPTPP將擴大為包含歐洲的經濟圈。

CPTPP的前身TPP於2016年2月有美國、日本等12國簽署，但美國川普政府於2017年宣布退出；2018年11國簽署協定後CPTPP正式生效。英國脫離歐盟（EU）後從2021年2月申請加入CPTPP，同年6月開始與CPTPP各成員國談判。

報導指出，目前正對於加入CPTPP的協定細節進行最後磋商，預計7月簽署相關文件，之後再經各成員國的國會批准等完成手續後，英國將成為第12個成員國。

報導說，若英國能順利加入，目前CPTPP占全球國內生產毛額（GDP）的13.5%比重，未來將擴大至約16%規模。對英國而言，加入CPTPP是脫歐後的外交方針，也是加強對印太地區關注的重點政策之一。

CPTPP是除了廢除農產品與工業產品關稅外、也明定保護智慧財產權等嚴格自由貿易及經濟活動規範的協定。要加入的國家除了必須全盤接受CPTPP的規範外，也必須獲成員國一致同意。

CPTPP現有成員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯，英國如果獲同意加入，將有助CPTPP擴大。中國、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加及烏拉圭等國，也正在申請加盟CPTPP。

報導表示，今後如何處理中國與台灣的申請加盟將是焦點。中國遭指有不透明的政府補助金、強制到中國設廠投資的企業要進行技術轉移等問題，在日本、澳洲等成員國希望CPTPP協定能維持高水準下，對於中國展現嚴格審查的態度。（編輯：張芷瑄）1120330